Generează rezumat cu AI

Studenţii ar fi plătit între 600 de euro (pentru colocviu) şi 2.500 de euro (pentru examen), iar cinci intermediari adunau sumele, din care îşi păstrau comisioane şi îi remiteau unuia dintre asistenţi restul, pentru a interveni astfel încât studenţii respectivi să promoveze examenele, potrivit News.ro.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa, au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu inculpaţii:

-Raluca Talpeş, asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, aflată sub control judiciar, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi luare de mită în formă continuată.

-Omeroglu Batuhan, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, aflat sub control judiciar, pentru complicitate la trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la luare de mită în formă continuată;

-I.A. şi Z.I.D., persoane fără calitate specială, absolvente ale Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, fiecare pentru complicitate la trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la luare de mită în formă continuată;

-G.V.V.C., persoană fără calitate specială, student al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, pentru dare de mită şi complicitate la luare de mită;

-S.M., persoană fără calitate specială, student al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată;

-10 persoane fără calitate specială, studenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, fiecare pentru dare de mită.

Dosar penal pentru fraudare și corupție

Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare, prin infracţiuni de corupţie, a unor examene de promovare susţinute de studenţii Facultăţii de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universităţii Ovidius din municipiul Constanţa, în anul universitar 2026.

”În perioada mai - septembrie 2026, cu prilejul sesiunilor de examene şi restanţe (inclusiv colocvii) la disciplinele Anatomie 1 şi Anatomie 2 din cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii Ovidius din Constanţa, inculpata Talpeş Raluca ar fi pretins şi primit, în mod repetat, prin intermediul inculpatului Batuhan Omeroglu şi al altor patru inculpaţi, sume de bani pentru a-şi exercita influenţa reală asupra membrilor comisiilor de examinare, în vederea promovării frauduloase a examenelor de către mai mulţi studenţi.

În acest mecanism, cei cinci intermediari ar fi identificat studenţii interesaţi, ar fi pretins şi colectat de la aceştia sumele de bani solicitate şi ar fi păstrat o parte din acestea, cu titlu de comision, pentru fiecare act de înlesnire, diferenţa fiind remisă inculpatei Talpeş Raluca”, a arătat, joi, DNA, într-un comunicat de presă.

Câți bani a primit asistenta universitară

În total, studenţii ar fi remis sumele de 18.600 de euro şi 4.000 de lei, din care Talpeş ar fi primit 6.750 de euro şi 1.000 de lei.

Potrivit DNA, în aceeaşi perioadă, cu prilejul sesiunilor de examene şi restanţe la disciplinele Anatomie 3 şi Anatomie 4 din cadrul aceleiaşi facultăţi, Talpeş, care avea atribuţii de evaluare şi notare a studenţilor şi era membră a uneia dintre comisiile de examinare, ar fi pretins şi primit, în mod repetat, prin intermediul aceloraşi inculpaţi, sume de bani cu titlu de mită, în schimbul promovării frauduloase a colocviilor şi examenelor restante.

Mecanismul era similar: cei cinci intermediari ar fi identificat studenţii interesaţi şi ar fi colectat de la aceştia sumele de bani solicitate, asigurându-i de promovarea examenelor. În total, studenţii ar fi remis suma de 13.600 de euro, din care Talpeş ar fi primit 6.000 de euro, diferenţa fiind păstrată de intermediari cu titlu de comision.

„Prețurile” variau, pentru examene și colocvii

Anchetatorii au stabilit că sumele pretinse studenţilor şi remise de aceştia ar fi variat între 600 de euro (pentru colocviu) şi 2.500 de euro (pentru examen), per student, valoarea totală a foloaselor astfel obţinute fiind estimată la aproximativ 33.000 de euro.

DNA precizează că inculpaţii şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

În prezenţa avocaţilor, ei au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor, precum şi cu modalitatea de executare a acestora.

Ce pedepse vor primi inculpații

Astfel, pentru Raluca Talpeş a fost stabilită o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita activitate didactică în sistemul de învăţământ public sau privat.

Pentru Batuhan s-a stabilit aplicarea unei pedepse de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Pentru inculpaţii I.A., Z.I.D. şi G.V.V.C. s-a decis aplicarea câte unei pedepse de 2 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Pentru inculpatul S.M. procurorii au stabilit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Ceilalţi zece studenţi vor avea pedepse de câte un an şi 4 luni închisoare, cu suspendarea executării acestora pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, celor 16 inculpaţi li s-a impus obligaţia de a presta, pe parcursul termenelor de supraveghere, muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe perioade cuprinse între 60 şi 120 de zile, în cadrul unor instituţii publice din judeţul Constanţa.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor deţinute de Talpeş, Batuhan şi alţi patru inculpaţi.

Toţi inculpaţii vizaţi de aceste măsuri au depus în conturile special deschise de A.N.A.B.I. sumele de bani imputate ca provenind din săvârşirea infracţiunilor de corupţie, în vederea confiscării speciale.

Dosarele de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate Tribunalului Constanţa cu propunere de se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.