Finanțarea acordată de AFM acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența va fi suportată de beneficiar. Selecția proiectelor nu se face după principiul „primul venit, primul servit”, ci pe bază de punctaj. Pentru a facilita înscrierea, AFM a pus la dispoziție și un material video cu instrucțiuni privind completarea cererii și încărcarea documentelor în platformă.

Înscrierile se desfășoară exclusiv online, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul AFM, în perioada 20 noiembrie, ora 10:00 – 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Pentru depunerea cererii sunt necesare mai multe documente, printre care actul de identitate, certificatele de atestare fiscală, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Prosumatorii pot cere finanțări pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Sprijinul financiar poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Asociaţia Prosumatorilor cere suplimentarea bugetului pentru program

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie din România (APCE) solicită Ministerului Mediului suplimentarea bugetului de 400 de milioane de lei alocat pentru programul AFM Baterii 2026, demarat pe data de 20 noiembrie 2026, despre care susţine că este insuficient la cât de mare este interesul prosumatorilor. În acelaşi timp, reprezentanţii asociaţiei remarcă schimbările aduse programului, în acest an, şi în urma cărora numărul de beneficiari va creşte de aproape trei ori, până la circa 27.000.

„APCE consideră că bugetul de 400 de milioane de lei este insuficient pentru interesul real al prosumatorilor şi va continua să ceară suplimentarea lui. Merită însă privit şi reversul: dacă s-ar fi păstrat vechiul sistem "primul venit, primul servit", la acest buget ar fi existat cel mult 10.000 de beneficiari. Formula actuală permite ca de sprijin să beneficieze de aproape trei ori mai mulţi prosumatori”, arată, joi, APCE, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii asociaţiei remarcă faptul că faţă de ediţiile anterioare, programul AFM Baterii 2026 vine cu o schimbare importantă: creşte contribuţia proprie a fiecărui beneficiar.

„Nu este o excepţie românească, ci o evoluţie firească, pe care toate ţările europene au parcurs-o treptat. În Europa nu mai există, astăzi, programe care să subvenţioneze 90% din investiţie, iar această realitate trebuia să ajungă şi în România. O contribuţie proprie mai mare înseamnă, în acelaşi timp, beneficiari mai implicaţi şi alegeri mai atente”, se menţionează în document.

Reprezentanţii asociaţiei îi încurajează pe prosumatori să aplice la acest program, „cerut cu insistenţă în ultimii doi ani de către APCE”.

Conducerea asociaţiei precizează că sprijinul de 15.000 de lei, acordat prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), este binevenit pentru orice familie care îşi doreşte o baterie. Conform estimărilor asociaţiei, acest program îl vor accesa aproximativ 27.000 de prosumatori, care vor putea să-şi asigure o semi-independenţă energetică: energia produsă la prânz de panouri va putea fi folosită seara, acasă, în loc să fie trimisă în reţea la un preţ mic.

„Românii au demonstrat deja că înţeleg valoarea stocării. Potrivit estimărilor APCE, peste 200.000 de prosumatori au investit deja din resurse proprii în baterii, cu o capacitate totală de peste 2,2 GW, în afara statisticilor ANRE şi ale operatorilor de distribuţie - de două ori mai mult decât a reuşit Statul Român până acum. Programul AFM Baterii 2026 vine să accelereze acest effort”, se menţionează în raport.