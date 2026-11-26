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„Ne orientăm atenţia şi către românii care studiază, muncesc şi trăiesc în afara graniţelor. Începând de săptămâna viitoare, cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărţii electronice de identitate.

Colegii de la Ministerele Afacerilor Externe şi Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliilor, pentru că, în prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care au domiciliul în România”, a declarat Luca Niculescu în şedinţa de guvern, potrivit Agerpres.