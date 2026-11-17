AFM acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus, relatează News.ro.

„Din 20 noiembrie, prosumatorii persoane fizice se pot înscrie în programul AFM pentru o finanţare de până la 15.000 de lei destinată bateriilor de stocare. Acestea permit păstrarea energiei produse de panourile fotovoltaice şi folosirea ei atunci când gospodăria are nevoie”, anunţă, marţi, Ministerul Mediului.

Astfel, înscrierile persoanelor fizice se pot face în perioada 20 noiembrie 2026, ora 10:00 – 25 noiembrie 2026, ora 23:59.

AFM acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, suma maximă fiind de 15.000 de lei, TVA inclus, restul sumei reprezentând contribuţie proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

„Ghidul de finanţare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar pe 20 noiembrie deschidem înscrierile pentru persoanele fizice. Înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie şi avem deja 376 de firme înscrise până la acest moment. Prin acest program, îi sprijinim pe prosumatori să stocheze energia pe care nu o consumă imediat şi să o folosească ulterior, reducând astfel cantitatea de energie cumpărată din reţea. Pentru beneficiari, o schimbare esenţială este selecţia pe bază de punctaj: contează caracteristicile proiectului, nu rapiditatea cu care este depus”, a declarat ministrul Natalia Intotero.

Selecţia proiectelor

Evaluarea proiectelor se face pe baza a trei criterii, cu un punctaj total de maximum 100 de puncte.

Capacitatea bateriei reprezintă maximum 40 de puncte, în condiţiile în care pragul pentru punctajul maxim a fost redus de la 20 kWh la 15 kWh.

În acelaşi timp, contribuţia proprie presupune maximum 35 de puncte. Punctajul creşte în funcţie de suma suportată de solicitant şi ajunge la maximum pentru o contribuţie de cel puţin 15.000 de lei, precizează Ministerul Mediului.

Finanţările anterioare pentru stocare aduc 25 de puncte pentru solicitanţii care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din fonduri publice.

Reprezentanţii Ministerului Muncii precizează că solicitanţii pot participa la acest program chiar dacă au mai primit finanţare publică pentru baterii, condiţia fiind ca noul proiect să fie o investiţie distinctă de cea finanţată anterior.