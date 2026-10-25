Autoritățile au primit peste un milion de doze gratuite de ser, iar veterinarii au ajuns în fermele din Constanța și Tulcea, primele județe din cele 24 vizate de campania de vaccinare. Măsura va contribui la ridicarea restricțiilor și reluarea exporturilor.

La o fermă din Stupina, județul Constanța, sunt 600 de oi. Medicul veterinar s-a pregătit pentru administrarea vaccinului.

Andrei Lazăr, fermier: „Mieii s-au făcut de dat, s-a mai făcut încă o serie de dat și nu putem să vindem marfa. Am apucat în primăvară să dăm o tranșă de miei, dar v-am spus, acum s-au făcut din nou de dat și ne țin destul de încurcat.”

Veterinarii au ajuns și la o fermă cu 670 de oi, din localitatea Țepeș Vodă. Ciobanii îi așteptau cu nerăbdare. Mai ales că, de la finalul lunii mai, exporturile de oi și capre sunt blocate, iar crescătorii pierd bani.

Ianis Migit, șef de fermă: „Dacă ținem animalele închise, în fiecare zi mănâncă din buzunarul nostru.”

Peste un milion de doze de vaccin, primite de România

România a primit de la Uniunea Europeană 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei. Imunizarea este gratuită și a început în județele Constanța și Tulcea pentru aproximativ 800.000 de oi și capre.

Alexandru Nicolae Bociu, președinte al ANSVSA: „Am ales două județe critice. Este o situație de criză la nivel național. 49 de focare de la începutul anului. În județele Constanța și Tulcea astăzi nu este niciun focar activ.”

Campania de vaccinare se desfășoară în 24 de județe, iar organizatorii au nevoie de aproximativ 11 milioane de doze. Imunizarea este un pas important pentru reluarea exporturilor, mai ales că țări precum Arabia Saudită, Libia, Tunisia și Israel și-au arătat deja interesul pentru animalele din România și au aprobat certificatele de export.