Corespondent Pro TV: „Autoritățile au anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon. Este vorba de un bărbat din județul Cluj, care avea și alte probleme de sănătate și nu era vaccinat antigripal. A fost identificată la el infecția cu tulpina A. În utima săptămână au fost înregistrate peste 82.000 de infecții respiratorii, dintre care 201 de gripă clinică. Chiar dacă sezonul gripal a debutat mai devreme în acest an, nu putem spune în acest moment daca va fi și unul mai virulent. Totuși, autoritățile recomandă vaccinarea, drept cea mai bună metodă pentru a nu face o formă gravă de gripă. Din păcate în unele farmacii stocurile de vaccin sau terminat. Se întămplă acest lucru din două motive: Producătorii și distribuitorii au anunțat că în acest sezon vor livra stocurile de vaccin în trei tranșe. Prima tranșă a ajuns în Romania în septembrie, dar a avut cel mai mic număr de doze. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății a recomandat începerea camapaniei de vaccinare de la 1 octombrie Medicii au înnceput să prescrie vaccinul și prin urmare stocurile au început să se termine. Dar, a doua tranșă de vaccin gripal va intra în țară săptămâna viitoare și în farmacii va ajunge până la finalul acestei luni. Trebuie să știți însă că în cele mai multe farmacii există vaccinul intranazal pentru copii și cel destinat persoanelor peste 60 de ani”.