Studiul clinic de fază I, publicat pe 14 octombrie 2026 în revista Nature Medicine, arată că tratamentul poate declanșa răspunsuri imune specifice, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă acestea se traduc într-un beneficiu clinic pe termen lung.

Vaccinul, numit NeoVax, pornește de la o idee centrală a medicinei personalizate: fiecare tumoră poate avea modificări genetice distincte, iar unele dintre acestea pot deveni ținte pentru sistemul imunitar. În locul unui vaccin identic pentru toți pacienții, cercetătorii construiesc un preparat adaptat profilului molecular al fiecărei tumori.

Cum funcționează vaccinul personalizat

Procesul începe cu analiza moleculară a tumorii, pentru identificarea unor structuri numite neoantigene. Acestea apar în urma unor mutații ale celulelor canceroase și pot fi recunoscute de sistemul imunitar.

Pe baza rezultatelor, cercetătorii selectează ținte specifice pacientei și construiesc un vaccin care conține peptide sintetice lungi, concepute pentru a determina organismul să recunoască respectivele structuri. Preparatul include și poly-ICLC, o substanță care stimulează răspunsul imun.

Tratamentul a fost asociat cu nivolumab, un medicament de imunoterapie care blochează receptorul PD-1 și poate ajuta sistemul imunitar să răspundă împotriva celulelor tumorale.

Scopul este activarea limfocitelor T, celule ale sistemului imunitar capabile să recunoască țintele selectate și să contribuie la atacarea celulelor canceroase care le prezintă.

Opt dintre cele zece paciente au avut un răspuns imun

Studiul a inclus zece paciente cu cancer ovarian epitelial de grad înalt, sensibil la chimioterapia pe bază de platină, care primiseră tratamentul standard. Una dintre paciente avea boala nou diagnosticată, iar celelalte nouă se aflau la prima recidivă.

„Dintre cele zece paciente vaccinate, opt au prezentat răspuns imun la cel puțin un grup de peptide incluse în vaccin. Analiza biomarkerilor a indicat activitate biologică asociată tratamentului la șase dintre cele zece paciente. Nu au fost identificate semnale neașteptate de siguranță, iar nicio pacientă nu a întrerupt tratamentul din cauza toxicității”, arată studiul.

Cercetătorii nu au identificat semnale neașteptate de siguranță, iar nicio pacientă nu a întrerupt tratamentul din cauza toxicității. Aceste rezultate sunt încurajatoare pentru evaluarea în continuare a abordării, dar nu demonstrează, de unele singure, că vaccinul prelungește supraviețuirea sau vindecă boala.

Studiul a urmărit în primul rând să evalueze siguranța și fezabilitatea vaccinării personalizate, nu să stabilească definitiv eficacitatea clinică.

Fabricarea vaccinului poate dura prea mult

Una dintre principalele dificultăți identificate este timpul necesar pentru dezvoltarea unui vaccin individual. Preparatul trebuie proiectat în funcție de profilul molecular al tumorii, iar între prelevarea țesutului și administrarea vaccinului pot trece mai multe luni.

„În cohorta pacientelor cu recidivă, nouă dintre cele 12 paciente evaluabile au putut fi vaccinate, în timp ce în cohorta pacientelor nou diagnosticate a fost vaccinată una dintre cele nouă paciente evaluabile. Aceste rezultate evidențiază o dificultate de fezabilitate care trebuie luată în calcul în dezvoltarea vaccinurilor personalizate. Studiul a urmărit în primul rând siguranța și fezabilitatea; eficacitatea clinică și un eventual beneficiu asupra supraviețuirii vor putea fi stabilite doar în studii mai ample, cu urmărire pe termen lung”, mai arată studiul.

Tumorile pot găsi modalități de a evita sistemul imunitar

O altă provocare este capacitatea celulelor canceroase de a evita recunoașterea imună. Chiar dacă vaccinul activează limfocitele T, unele celule tumorale pot pierde sau modifica mecanismele prin care prezintă antigenele către sistemul imunitar.

Analizele realizate de echipă au identificat mecanisme diferite de rezistență, inclusiv modificări care pot afecta prezentarea antigenelor. Acest lucru sugerează că răspunsul la vaccin depinde atât de alegerea țintelor moleculare, cât și de capacitatea tumorii de a le păstra vizibile pentru sistemul imunitar.

NeoVax este, în acest moment, un vaccin experimental, nu un tratament standard pentru cancerul ovarian. Cercetarea arată un potențial de activare a sistemului imunitar, dar beneficiile clinice trebuie confirmate înainte ca abordarea să poată fi recomandată pe scară largă.