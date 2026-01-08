Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui României şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion.

Radu Miruţă a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, despre importanţa achiziţiei unei aeronave prezidenţiale şi dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre acest subiect.

”Nu am discutat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan despre achiziţionarea unei astfel de aeronave. Eu, ca ministru al Apărării, ca vicepremier, consider că este de bun simţ, nu exagerat ca România să aibă o aeronavă pentru transportul Administraţiei Prezidenţiale. Voi susţine în Guvern să se aloce o sumă de bani pentru ca un astfel de avion să fie achiziţionat”, a afirmat ministrul Apărării.

El a adăugat că în prezent este o perioadă de constrângere bugetară, dar că lucrurile încep să se îmbunătăţească.

”Aţi văzut că deficitul a început să scadă, aţi văzut că a crescut gradul de colectare şi planul pe care Ministerul de Finanţe l-a propus Guvernului este deocamdată în grafic cu nişte rezultate mai palpabile pentru populaţie, undeva în a doua jumătate a anului viitor. Dar discuţia publică despre necesitatea unei aeronave prezidenţiale, bine că este purtată, eu cred că trebuie să se întâmple o astfel de achiziţie cât mai repede, România trebuie să-şi permită astfel de achiziţie pentru zborul preşedintele României, indiferent cum îl cheamă”, a mai declarat ministrul Apărării.

Nicușor Dan a admis că este necesară achiziționarea unei aeronave prezidențiale

Preşedintele Nicuşor Dan a admis miercuri că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, ”nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante”.

”La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul cândsuntem înăuntru suntem izolaţi”, a explicat Nicuşor.

El a adăugat, însă, că nu se pune problema achiziţionării unei aeronave prezidenţiale în 2026.



