Date oficiale din Rusia: Putin trimite pe front oameni în scaune cu rotile. Soldați torturați și tâlhăriți de superiori

Autoritățile din Rusia au dezvăluit din greșeală mii de abuzuri la care ar fi fost supuși soldații ruși trimiși de Vladimir Putin pe frontul din Ucraina. Informațiile apar în plângeri depuse la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia.

Mii de plângeri oficiale postate accidental online de guvernul rus au scos la iveală modul în care armata Moscovei își abuzează propriile trupe pentru a-și completa rândurile și a-și menține costisitorul război împotriva Ucrainei, informează televiziunea publică poloneză TVP, care citează o investigație The New York Times.

Liderul Rusiei, Vladimir Putin, a depus eforturi considerabile pentru a menține mașina de război a țării în mișcare, sacrificând multe vieți pentru câștiguri minime pe linia frontului.

Acum, peste 6.000 de plângeri depuse confidențial la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia între aprilie și septembrie 2025 au dezvăluit un model de brutalitate și coerciție, în care comandanții ruși își pedepsesc și exploatează soldații - chiar și pe cei bolnavi sau răniți - pentru a-i menține în luptă.

Plângerile confidențiale au fost făcute accesibile online din greșeală după ce au fost depuse la ombudsmanul Tatyana N. Moskalkova, potrivit Echo, o agenție de știri independentă rusă din Berlin.

Peste 1.500 dintre plângeri descriu abateri care sunt în mare parte ascunse publicului rus din cauza interdicției de a critica armata și a lipsei unei mass-media independente.

Într-o plângere, soția unui soldat din Saratov, un oraș din sud-vestul Rusiei, a scris: „Trăim în frică de trei ani, păstrând tăcerea despre orice”.

„Sunt sfâșiată pe dinăuntru din cauza nedreptății!”

Soția soldatului din Saratov a scris în sesizarea către guvernul rus: ”Trăim în frică de trei ani, tăcând despre tot. Sunt sfâșiată pe dinăuntru din cauza nedreptății!”.

„Nelegiuire” de neimaginat. Odată recrutați, arată plângerile, soldații ruși se confruntă cu presiuni extraordinare pentru a rămâne în luptă sau a se confrunta cu consecințele.

Într-o plângere din 27 august, mama unui soldat, Oksana Krasnova, a atașat o înregistrare video pe care fiul ei o făcuse cu el și un alt soldat încătușați de un copac timp de 4 zile, fără resurse de bază, cum ar fi mâncare, apă sau acces la o toaletă.

Ea a susținut că fiul ei și camaradul său au fost pedepsiți pentru că au refuzat să plece într-o misiune sinucigașă care implica o fotografie cu un steag rusesc pe teritoriul controlat de Ucraina.

Fiul, Ilya Gorkov, a declarat pentru New York Times că a fost eliberat doar datorită unei rude cu legături în serviciile de securitate rusești. De asemenea, a spus că a angajat un avocat și refuză să se întoarcă la unitatea sa, deoarece acest lucru „ar fi ca și cum mi-aș semna propria condamnare la moarte”.

„Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare”, a spus el, adăugând: „Am văzut totul cu ochii mei”.

Liubov, care a depus și o plângere cu privire la tratamentul aplicat fiului ei, a spus că nu și-ar fi putut imagina niciodată „nelegiuirea” din armata rusă.

Ea a spus că fiul ei aștepta tratament pentru un picior rupt pe câmpul de luptă, când bărbați neidentificați l-au apucat de pe stradă și l-au trimis înapoi pe front.

A fost a treia oară când a fost forțat să intre în luptă în ciuda rănilor, a spus Liubov.

Care sunt presupusele abuzuri

Reclamanții reprezintă doar o mică parte din armata rusă în general. Nu este clar cât de răspândite sunt aceste practici în cadrul forțelor armate și nici nu există semne că abuzurile ar prevesti o slăbire a efortului militar rusesc.

În multe cazuri, The Times nu a putut corobora afirmațiile din documentele depuse, dar a spus că un model clar de abuz apare în sutele de mărturii.

Acuzații privind o gamă vastă de abuzuri sunt prezentate în documente, inclusiv:

- Soldați trimiși pe front în ciuda unor condiții medicale debilitante;

- Prizonieri de război eliberați, trimiși direct înapoi în luptă activă;

- Comandanți ruși care își amenință propriii soldați cu moartea atât de des încât crimele au propriul nume: „reducerea la zero”;

- Comandanți care extorcă sau fură de la soldații lor;

- Soldați dizidenți trimiși în misiuni sortite eșecului, bătuți, închiși în subsoluri, îndesați în gropi sau legați de copaci;

- Recruți aduși prin recrutare sau serviciu militar obligatoriu, presați să semneze contracte prelungite.

Rusia a ocupat puțin peste 4.300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, mai puțin de 1% din teritoriul țării, potrivit unui raport de sfârșit de an realizat de DeepState, un proiect de cartografiere open-source care urmărește schimbările de pe câmpul de luptă.

Între timp, pierderile rusești continuă să crească, unele estimări plasând numărul total de victime rusești la peste un milion, inclusiv morți și răniți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













