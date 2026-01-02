Date oficiale din Rusia: Putin trimite pe front oameni în scaune cu rotile. Soldați torturați și tâlhăriți de superiori

Stiri externe
02-01-2026 | 17:53
vladimir putin soldati
IMAGO

Autoritățile din Rusia au dezvăluit din greșeală mii de abuzuri la care ar fi fost supuși soldații ruși trimiși de Vladimir Putin pe frontul din Ucraina. Informațiile apar în plângeri depuse la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia.

 

autor
Cristian Anton

Mii de plângeri oficiale postate accidental online de guvernul rus au scos la iveală modul în care armata Moscovei își abuzează propriile trupe pentru a-și completa rândurile și a-și menține costisitorul război împotriva Ucrainei, informează televiziunea publică poloneză TVP, care citează o investigație The New York Times.

Liderul Rusiei, Vladimir Putin, a depus eforturi considerabile pentru a menține mașina de război a țării în mișcare, sacrificând multe vieți pentru câștiguri minime pe linia frontului.

Acum, peste 6.000 de plângeri depuse confidențial la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia între aprilie și septembrie 2025 au dezvăluit un model de brutalitate și coerciție, în care comandanții ruși își pedepsesc și exploatează soldații - chiar și pe cei bolnavi sau răniți - pentru a-i menține în luptă.

Plângerile confidențiale au fost făcute accesibile online din greșeală după ce au fost depuse la ombudsmanul Tatyana N. Moskalkova, potrivit Echo, o agenție de știri independentă rusă din Berlin.

Citește și
Volodimir Zelenski, Vladimir Putin
„Dovada” rușilor pentru „atacul cu 91 de drone” asupra reședinței lui Vladimir Putin, atribuit Ucrainei |VIDEO

Peste 1.500 dintre plângeri descriu abateri care sunt în mare parte ascunse publicului rus din cauza interdicției de a critica armata și a lipsei unei mass-media independente.

Într-o plângere, soția unui soldat din Saratov, un oraș din sud-vestul Rusiei, a scris: „Trăim în frică de trei ani, păstrând tăcerea despre orice”.

„Sunt sfâșiată pe dinăuntru din cauza nedreptății!”

Soția soldatului din Saratov a scris în sesizarea către guvernul rus: ”Trăim în frică de trei ani, tăcând despre tot. Sunt sfâșiată pe dinăuntru din cauza nedreptății!”.

„Nelegiuire” de neimaginat. Odată recrutați, arată plângerile, soldații ruși se confruntă cu presiuni extraordinare pentru a rămâne în luptă sau a se confrunta cu consecințele.

Într-o plângere din 27 august, mama unui soldat, Oksana Krasnova, a atașat o înregistrare video pe care fiul ei o făcuse cu el și un alt soldat încătușați de un copac timp de 4 zile, fără resurse de bază, cum ar fi mâncare, apă sau acces la o toaletă.

Ea a susținut că fiul ei și camaradul său au fost pedepsiți pentru că au refuzat să plece într-o misiune sinucigașă care implica o fotografie cu un steag rusesc pe teritoriul controlat de Ucraina.

Fiul, Ilya Gorkov, a declarat pentru New York Times că a fost eliberat doar datorită unei rude cu legături în serviciile de securitate rusești. De asemenea, a spus că a angajat un avocat și refuză să se întoarcă la unitatea sa, deoarece acest lucru „ar fi ca și cum mi-aș semna propria condamnare la moarte”.

Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare”, a spus el, adăugând: „Am văzut totul cu ochii mei”.

Liubov, care a depus și o plângere cu privire la tratamentul aplicat fiului ei, a spus că nu și-ar fi putut imagina niciodată „nelegiuirea” din armata rusă.

Ea a spus că fiul ei aștepta tratament pentru un picior rupt pe câmpul de luptă, când bărbați neidentificați l-au apucat de pe stradă și l-au trimis înapoi pe front.

A fost a treia oară când a fost forțat să intre în luptă în ciuda rănilor, a spus Liubov.

Care sunt presupusele abuzuri

Reclamanții reprezintă doar o mică parte din armata rusă în general. Nu este clar cât de răspândite sunt aceste practici în cadrul forțelor armate și nici nu există semne că abuzurile ar prevesti o slăbire a efortului militar rusesc.

În multe cazuri, The Times nu a putut corobora afirmațiile din documentele depuse, dar a spus că un model clar de abuz apare în sutele de mărturii.

Acuzații privind o gamă vastă de abuzuri sunt prezentate în documente, inclusiv:

- Soldați trimiși pe front în ciuda unor condiții medicale debilitante;

- Prizonieri de război eliberați, trimiși direct înapoi în luptă activă;

- Comandanți ruși care își amenință propriii soldați cu moartea atât de des încât crimele au propriul nume: „reducerea la zero”;

- Comandanți care extorcă sau fură de la soldații lor;

- Soldați dizidenți trimiși în misiuni sortite eșecului, bătuți, închiși în subsoluri, îndesați în gropi sau legați de copaci;

- Recruți aduși prin recrutare sau serviciu militar obligatoriu, presați să semneze contracte prelungite.

Rusia a ocupat puțin peste 4.300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, mai puțin de 1% din teritoriul țării, potrivit unui raport de sfârșit de an realizat de DeepState, un proiect de cartografiere open-source care urmărește schimbările de pe câmpul de luptă.

Între timp, pierderile rusești continuă să crească, unele estimări plasând numărul total de victime rusești la peste un milion, inclusiv morți și răniți.

Teatru ieftin jucat de ruși. Kremlinul crede că nu este nevoie de dovezi pentru presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, guvern, războiul din Ucraina, soldati, handicap, plangere, tortura, greseala,

Dată publicare: 02-01-2026 17:53

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse
Stiri externe
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.

„Dovada” rușilor pentru „atacul cu 91 de drone” asupra reședinței lui Vladimir Putin, atribuit Ucrainei |VIDEO
Stiri externe
„Dovada” rușilor pentru „atacul cu 91 de drone” asupra reședinței lui Vladimir Putin, atribuit Ucrainei |VIDEO

Ministerul Apărării de la Moscova a oferit miercuri noi detalii despre ceea ce numește un atac ucrainean cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din localitatea Valdai, prezentând o „dovadă”.

Putin, discursul de Anul Nou și „victoria” din Ucraina. Ce i-a îndemnat pe ruși să facă în ultima zi din 2025
Stiri externe
Putin, discursul de Anul Nou și „victoria” din Ucraina. Ce i-a îndemnat pe ruși să facă în ultima zi din 2025

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.

Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”
Stiri externe
Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”

Ambasadorul SUA la NATO a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.

Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa
Stiri externe
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul, informează EFE.

Recomandări
Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE
Stiri actuale
Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, că este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, iar reprezentanții consulari acordă asistența necesară.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28