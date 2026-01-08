Peste 3.500 de blocuri din Capitală au încă probleme cu căldura și apa caldă, deși avaria la CET Sud a fost remediată

Peste 3.500 de blocuri se confruntă în continuare cu deficiențe privind furnizarea căldurii și apei calde, după o avarie produsă pe 4 ianuarie la un cazan al CET Sud.

Compania Elcen a anunțat joi, 8 ianuarie, că problema a fost rezolvată în urmă cu două zile și că livrează agent termic către rețeaua de termoficare, la parametrii optimi de temperatură.

Datele afișate în aplicația Termo Alert arătau joi după-amiază că un număr de 3.508 imobile primeau agent termic sub parametri normali, ceea ce reprezintă 38% din totalul blocurilor racordate la rețeaua centralizată.

Normalizarea livrării căldurii și apei calde ar urma să aibă loc pe 12 ianuarie, după ora 20:00, după ce anterior se estimase data de 7 ianuarie.

Sectoarele cu probleme sunt 2, 3, 4 și 5. Reprezentanții ELCEN au spus că o țeavă a fost fisurată la cazanul de abur, care era aflat sub supraveghere tehnică de câteva zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













