Peste 3.500 de blocuri din Capitală au încă probleme cu căldura și apa caldă, deși avaria la CET Sud a fost remediată

08-01-2026 | 16:45
avarie caldura

Peste 3.500 de blocuri se confruntă în continuare cu deficiențe privind furnizarea căldurii și apei calde, după o avarie produsă pe 4 ianuarie la un cazan al CET Sud.

Lorena Mihăilă

Compania Elcen a anunțat joi, 8 ianuarie, că problema a fost rezolvată în urmă cu două zile și că livrează agent termic către rețeaua de termoficare, la parametrii optimi de temperatură.

Datele afișate în aplicația Termo Alert arătau joi după-amiază că un număr de 3.508 imobile primeau agent termic sub parametri normali, ceea ce reprezintă 38% din totalul blocurilor racordate la rețeaua centralizată.

Normalizarea livrării căldurii și apei calde ar urma să aibă loc pe 12 ianuarie, după ora 20:00, după ce anterior se estimase data de 7 ianuarie.

Sectoarele cu probleme sunt 2, 3, 4 și 5. Reprezentanții ELCEN au spus că o țeavă a fost fisurată la cazanul de abur, care era aflat sub supraveghere tehnică de câteva zile.

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Predeal.

