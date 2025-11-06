Propunere radicală în Parlament: castrare chimică pentru pedofili. Inițiativă lansată de liberalul Alexandru Popa

06-11-2025 | 18:57
copil abuzat
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani.

Vlad Dobrea

Declaraţia a fost făcută intr-un material video publicat pe contul de Facebook al PNL Brăila, în care parlamentarul foloseşte un limbaj foarte dur la adresa făptuitorilor.

”Voi propune castrarea chimică. Acesta este un mesaj pentru monştrii dintre noi. Nu te poţi numi om, nu te poţi integra în societate şi nu trebuie să mai trăieşti printre noi în momentul în care abuzezi sexual un copil sub 14 ani”, a afirmat Alexandru Popa, în fragmentul video postat pe Facebook.

Potrivit declaraţiei sale, proiectul pe care îl iniţiază împreună cu colegii din grupul parlamentar vizează aplicarea măsurii asupra persoanelor condamnate pentru astfel de fapte, pe motiv că ”după o anumită perioadă, ei ies din penitenciare”, iar trauma suferită de victime rămâne pe termen lung.

În postare, Popa susţine că, deşi măsura poate părea ”prea dură”, pentru el, aceasta rămâne ”prea blândă” în raport cu gravitatea faptelor.

Alexandru Popa este deputat pentru judeţul Brăila şi este membru al Partidului Naţional Liberal.

Sursa: StirilePROTV

