Abuzul sexual al copiilor, la un nivel critic în România. Anul acesta sunt de peste două ori mai multe sesizări față de 2024

18-11-2025 | 12:28
Abuzul, neglijarea şi exploatarea sexuală a copiilor atinge „niveluri critice” în România, atrage atenția organizația Salvați Copiii.   În primele 10 luni ale anului au fost peste 40.000 de sesizări.

Lorena Mihăilă

Potrivit asociaţiei, în primele zece luni ale acestui an s-au primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024, iar 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, ca rezultat al ameninţărilor, şantajului sau manipulării emoţionale, chiar de către copii.

În 2024, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz şi exploatare sexuală.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen”, avertizează specialiştii organizaţiei.

Cel mai recent caz dat publicităţii s-a petrecut la Galaţi, unde un bărbat este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni, scenele fiind filmate chiar de mama micuţilor şi postate pe TikTok, care a sesizat autorităţile.

Peste 40.000 de cazuri de abuz în primele 10 luni ale anului

Organizaţia „Salvaţi Copiii” a informat că în primele zece luni din 2025 prin linia de raportare Esc_ABUZ a asociaţiei (programul „Ora de Net”), au fost sesizate 43.223 de rapoarte online de cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, „un număr record”, faţă de 19.369 de cazuri raportate pe tot parcursul anului 2024.

Aceste rapoarte care au fost procesate de specialiştii „Salvaţi Copiii” conţineau peste 85.000 de materiale abuzive distincte (imagini şi secvenţe video) stocate pe servere din România şi aflate pe 78.790 de link-uri individuale care au fost închise în această perioadă de către autorităţi (conţinutul a fost şters sau nu mai poate fi accesat), precizează organizaţia.

Potrivit aceleiaşi surse, în 2024, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a minorilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz sexual şi exploatare sexuală a copiilor, doar pentru 847 de cazuri fiind iniţiată urmărirea penală a agresorului.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen. Cu ocazia Zilei Europene pentru Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi Abuzului Sexual, Salvaţi Copiii atrage atenţia asupra amplorii pe care o au, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cazurile de abuz sexual. Situaţia este una critică, cu zeci de mii de copii afectaţi anual şi forme tot mai insidioase de agresiune, propagate în mediul online inclusiv prin intermediul inteligenţei artificiale”, avertizează specialiştii asociaţiei.

Un copil din cinci trece prin cel puţin o experienţă de violenţă sexuală

Sursa citată menţionează că, la nivel global, experţii Consiliului Europei au estimat că un copil din cinci trece prin cel puţin o experienţă de violenţă sexuală până la vârsta de 18 ani. Potrivit aceleiaşi surse, 62% din totalul materialelor cunoscute de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) la nivel global sunt localizate pe servere europene, transformând Europa într-un „hub involuntar” pentru stocarea şi distribuirea acestui conţinut ilegal.

„În 2024, s-au înregistrat global peste 20,5 milioane de raportări de suspiciuni de abuz sexual online asupra copiilor şi 29,2 milioane de incidente de exploatare sexuală, care au implicat aproximativ 63 de milioane de imagini şi videoclipuri. Aceste cifre colosale ilustrează amploarea crizei cu care ne confruntăm. Modelul Barnahus al organizaţiei Salvaţi Copiii reprezintă unul din răspunsurile strategice la această criză fără precedent, oferind exact ceea ce au nevoie copiii traumatizaţi de abuzurile online: un spaţiu sigur unde pot fi ascultaţi în acord cu drepturile lor, unde specialişti pregătiţi înţeleg efectele abuzului şi unde copiii nu sunt nevoiţi să repovestească experienţa traumatizantă de multiple ori”, explică specialiştii organizaţiei.

Abuzul şi exploatarea sexuală online a copiilor în România
Situaţia devine şi mai gravă, în contextul în care Europol şi reţelele de protecţie a copiilor avertizează că volumul materialelor ilegale şi cazurile de grooming online cresc constant de la an la an, iar victimele devin din ce în ce mai tinere.

Pandemia COVID-19 a accelerat această tendinţă alarmantă, întrucât atât copiii, cât şi agresorii au petrecut mai mult timp în mediul online, avertizează „Salvaţi Copiii”.

Agresorii profită de anonimatul de pe rețelele sociale

Potrivit sursei citate, în România, vulnerabilităţile socio-economice adâncite, de la rata ridicată a sărăciei la criza de sănătate mintală în rândul copiilor şi adolescenţilor, creează un teren propice pentru exploatarea vulnerabilităţii copiilor, în special în mediul online. Fenomenul exploatării sexuale online a amplificat urgenţa programelor destinate de protecţie a copiilor şi a unei legislaţii pe măsura provocărilor. Proliferarea reţelelor sociale, a aplicaţiilor de chat şi a jocurilor online i-a expus pe copii unor riscuri fără precedent.

„Agresorii profită de anonimatul internetului pentru a ademeni şi şantaja victime minore, practicând racolarea copiilor în scopuri abuzive (grooming) şi şantaj sexual al copiilor (extortion) într-un mod din ce în ce mai răspândit”, menţionează organizaţia.

18-11-2025

