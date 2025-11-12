Profesor universitar din Iași, concediat după ce ar fi violat o studentă chiar în biroul său. Poliția a deschis dosar penal

12-11-2025 | 13:30
Un profesor universitar din Iași a fost concediat după ce Comisia de Etică a instituției academice a stabilit că acesta ar fi violat-o pe o studentă chiar în biroul său, în această vară.

Agresiunile sexuale ale bărbatului de 57 de ani ar fi continuat și după acest episod. Poliția a deschis un dosar penal pentru viol.

Profesorul preda mai multe discipline la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Printre acestea – „Etică și integritate academică”.

Victima a sesizat în scris universitatea că bărbatul ar fi violat-o pe 9 iulie, după un examen de restanță. El ar fi chemat-o în biroul său ca să discute nota, iar acolo ar fi agresat-o. Ulterior, tânăra a observat că nici măcar nu îi modificase nota. A încercat să îi vorbească, iar profesorul ar fi sărutat-o și atins-o din nou, în mod nepotrivit. Aceste fapte s-ar fi petrecut pe holurile universității și ar fi fost surprinse de camerele de supraveghere. Tânăra a sesizat universitatea, care a anunțat Poliția.

Pe 3 noiembrie, Comisia de Etică a constatat că, în acest caz, ar fi vorba despre – citez – „act sexual oral neconsimțit – viol – petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (...), asupra studentei”.

Pentru a ajunge la decizia de a-l concedia pe profesor, colegii lui au audiat-o pe victimă, pe colegele sale de cameră și pe alți studenți. Poliția face cercetări pentru viol. Profesorul, în vârstă de 57 de ani, a intrat în concediu fără plată. El poate ataca la Ministerul Educației hotărârea universității. Miercuri, când a fost sunat pentru o reacție, a închis telefonul.

