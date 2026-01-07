Nicușor Dan se întoarce în România cu mare întârziere. Aeronava militară Spartan a reușit să decoleze din Franța

07-01-2026 | 16:51
Nicusor Dan blocat paris

Aeronava militară de tip Spartan, cu care președintele Nicușor Dan a călătorit la Summit-ul Coaliției de Voință de la Paris, a reușit să decoleze din Franța abia după ce ninsoarea s-a oprit, iar pista aeroportului a fost curățată.

Mihai Niculescu

Delegația prezidențială trebuia să ajungă în România încă de marți seara, însă condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat plecarea.

Avionul nu a putut decola nici marți seară, nici miercuri dimineață, din cauza stratului de zăpadă depus pe pista aeroportului parizian. Plecarea fusese programată inițial pentru marți seara, dar a fost amânată succesiv, întrucât vremea nu a permis desfășurarea operațiunilor de zbor în siguranță.

Președintele Nicușor Dan a explicat că decolarea nu poate avea loc decât după ce pista este complet curățată, subliniind că situația a fost determinată exclusiv de condițiile meteo.

În acest context, șeful statului a readus în discuție necesitatea achiziționării unei aeronave prezidențiale. El a precizat că o astfel de investiție nu ar fi destinată doar președintelui, ci și miniștrilor care participă la deplasări externe atunci când mizele sunt importante.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, paris, spartan,

Dată publicare: 07-01-2026 16:45

