Comisia pentru abuzuri verifică legalitatea blocării conturilor pe TikTok și alte platforme digitale. Sesizată de cetățeni

Un proces de verificare a legalității blocării, suspendării sau ștergerii conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok, a fost demarat, a anunțat președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Deputatul Laura Gherasim (AUR), președintele comisiei, a spus că demersul are la bază reclamații ale cetățenilor și urmărește „asigurarea respectării legalității, protejarea libertății de exprimare și a dreptului la informare, precum și responsabilitatea publică a platformelor și autorităților implicate".

Verificare pe baza petițiilor cetățenilor

„Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții informează publicul că, în baza petițiilor primite de la cetățeni, a inițiat un proces de verificare și analiză a situațiilor privind legalitatea în ceea ce privește blocarea, suspendarea sau ștergerea conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok, în România", se arată, miercuri, într-un comunicat de presă transmis de președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, deputatul Laura Gherasim (AUR), arată Agerpres.

Cadrul juridic invocat

Potrivit documentului, acest demers se întemeiază pe respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor de a-și exprima opiniile și ideile și de a avea acces la informații de interes public, principii consacrate de Constituția României (art. 30 și 31), precum și de cadrul juridic european, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

„Protejarea acestor drepturi este esențială pentru funcționarea democratică a societății și implică responsabilitatea autorităților de a asigura transparența deciziilor și corectitudinea comunicării publice", se mai arată în comunicat.

Solicitare către specialiști în drept digital

Comisia solicită sprijinul avocaților și al specialiștilor în drept digital și protecția datelor, în vederea:

-Analizării modului în care autoritățile sau alte entități din România transmit și justifică solicitările de blocare, suspendare sau ștergere a conturilor către platformele digitale, precum și a temeiului juridic invocat;

-Verificării respectării procedurilor și garanțiilor legale prevăzute de legislația națională și Regulamentul (UE) 2022/2065 privind Serviciile Digitale (DSA) și Codul de conduită privind dezinformarea;

-Formulării de recomandări de bune practici administrative și propuneri legislative menite să asigure transparența proceselor de moderare a conținutului, protejarea drepturilor utilizatorilor și responsabilizarea autorităților și platformelor digitale față de cetățeni;

-Audierii instituțiilor abilitate pentru clarificarea competențelor, procedurilor și responsabilităților în materie, precum și a modului de comunicare a deciziilor către platformele digitale.

Caracter strict instituțional

„Comisia subliniază că acest demers are caracter strict instituțional, se bazează pe sesizările cetățenilor și urmărește asigurarea respectării legalității, protejarea libertății de exprimare și a dreptului la informare, precum și responsabilitatea publică a platformelor și autorităților implicate", se mai arată în documentul citat.

Oficialii Comisiei anunță că vor continua să monitorizeze evoluția acestor situații, să audieze instituțiile competente, să solicite date oficiale și să informeze publicul în mod transparent asupra concluziilor și măsurilor dispuse.

