Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Stiri externe
08-01-2026 | 16:41
marinera, petrolier marinera, bella 1
AFP

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

autor
Alexandru Toader

"Faptul că Washingtonul este dispus să provoace grave crize internaţionale este regretabil şi alarmant", a afirmat Ministerul rus al Afacerilor Externe într-un comunicat, denunţând acţiuni "periculoase şi iresponsabile" ale SUA şi complicitatea Londrei în confiscarea acestui petrolier.
Ministerul rus a estimat că acest incident riscă să scufunde şi mai mult "relaţiile ruso-americane deja extrem de tensionate" din cauza diferendurilor acumulate în ultimii ani.

Numele şi statutul exact al navei - şi deci legalitatea operării ei - fac obiectul unor dezacorduri. Moscova o numeşte Marinera şi susţine că a obţinut pe 24 decembrie o autorizaţie provizorie de a naviga sub pavilion rusesc.

Dar din punctul de vedere al Washingtonului numele petrolierului este Bella 1, nu are niciun pavilion după ce a navigat sub un steag fals, şi face parte din flota fantomă venezueleană utilizată pentru a transporta petrolul vizat de sancţiunile americane.

MAE rus a respins joi aceste acuzaţii privind navigarea sub un pavilion fals, dând asigurări Moscovei că a furnizat în mai multe rânduri "informaţii fiabile" privind proprietatea rusă a navei şi statutul său.

Citește și
petrolier sophia
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO

Ministerul a reamintit apoi că dreptul internaţionale prevede "în mod expres" că navele din larg ţin de jurisdicţia exclusivă a statului al cărui pavilion îl arborează.

"Arestarea şi percheziţia unei nave în larg nu sunt posibile decât în baza unei liste ferme de motive, precum pirateria sau traficul de sclavi, care nu sunt în mod evident aplicabile în cazul Marinera", a indicat ministerul.

"În toate celelalte cazuri, astfel de acţiuni nu sunt autorizate decât în acord cu statul de pavilion, în cazul de faţă Rusia", a adăugat acesta.

În cadrul unei operaţiuni militare desfăşurate miercuri între Islanda şi Scoţia, Garda de coastă americană, cu ajutorul britanicilor, a interceptat şi preluat controlul unui petrolier, cu rezervoarele goale, pe care îl urmăreau de pe 21 decembrie.

Capturarea arbitrară a unor nave străine de către SUA în apele internaţionale este o încălcare gravă a legii internaţionale, a declarat la rândul său purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, la Beijing.

China s-a pronunţat mereu împotriva "sancţiunilor ilegale unilaterale" care nu au nicio bază în legea internaţională şi care nu au fost autorizate de către Consiliul de Securitate al ONU, a mai spus ea.

Capturarea petrolierului a fost ordonată de de un tribunal federal din cauza "încălcărilor sancţiunilor SUA", a anunţat Comandamentul european al forţelor armate americane.

Potrivit SUA, petrolierul a transportat anterior ţiţei din Venezuela şi Iran. Ambele ţări sunt aliate cu China şi aprovizionează a doua cea mai mare economie a lumii cu petrol.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, China,

Dată publicare: 08-01-2026 16:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat
Stiri externe
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO

Statele Unite au capturat, miercuri, un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibilor, potrivit Comandamentului Sud al SUA.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare
Stiri Politice
Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare

Un membru important al conducerii PNL a lansat acuzații grave la adresa unui ministru PSD, despre care spune că ar folosi ”resurse strategice” pentru ”confortul” sau ”imaginea sa politică”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59