Fostul episcop Cornel Onilă, a doua încercare să scape de pușcărie. Execută o pedeapsă pentru abuzuri sexuale

20-11-2025 | 11:45
Corneliu Onilă, fostul episcop al Hușilor
Corneliu Onilă, fostul episcop al Hușilor

Fostul episcop Cornel Onilă face a doua încercare să scape de cei opt ani de închisoare primiți pentru viol și abuzuri sexuale la seminarul teologic din Huși.

Mihai Niculescu

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judecă joi, 20 noiembrie 2025, contestația în anulare depusă de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj asupra elevilor de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

Aceasta este a doua cale extraordinară de atac prin care Onilă speră să obțină anularea sentinței și eliberarea din Penitenciarul Bacău, după ce marți, 18 noiembrie, ICCJ i-a admis în principiu recursul în casație, dar a respins suspendarea executării pedepsei.

Recursul în casație: Admis în principiu, dar Onilă rămâne închis

Marți, ICCJ a analizat prima cale extraordinară de atac – recursul în casație depus de Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru (condamnat la 5 ani și 6 luni). Instanța supremă a respins recursul lui Jitaru ca inadmisibil, dar l-a admis în principiu pe cel al lui Onilă, trimițându-l spre judecare la Completul nr. 2 (completul de 3 judecători, n.r). Totuși, cererea de suspendare a pedepsei a fost respinsă ca nefondată, astfel că Onilă rămâne în detenție pe parcursul judecării recursului. Primul termen pentru soluționarea recursului este 20 ianuarie 2026.

Speră să scape pe vicii procedurale

Joi, completul de 5 judecători al ICCJ este așteptată să soluționeze contestația în anulare, depusă în mai 2025 și amânată de mai multe ori. Onilă contestă exclusiv condamnarea pentru viol, fapta principală, invocând nerespectarea normelor procedurale – temeiul clasic al acestei căi de atac, care poate anula o hotărâre definitivă dacă se dovedesc vicii esențiale (ex. lipsa citării, erori de competență). Avocații săi susțin că Onilă a recunoscut relații intime cu o singură victimă, care ar fi fost consimțite, și că imaginile incriminatoare sunt trucate – negație menținută din 2017, când scandalul a izbucnit.

corneliu barladeanu
Se reia ancheta în cazul fostului episcop de Huși Corneliu Onilă, acuzat de abuz sexual asupra unui elev de seminar

Potrivit uzanțelor, dacă se admite, dosarul revine la o instanță inferioară pentru rejudecare; dacă se respinge, sentința rămâne definitivă.

Contextul cazului: Abuzuri sistematice și premieră BOR

Condamnarea definitivă din 30 aprilie 2025 a menținut sentința Curții de Apel Galați: 8 ani pentru Onilă (viol, agresiune sexuală, șantaj) și 5 ani 6 luni pentru Jitaru (violuri repetate). Faptele, comise între 2017–2019, au vizat cel puțin trei elevi seminariști, abuzați săptămânal. Procesul, instrumentat de Parchetul Curții de Apel Iași, a inclus chemarea în instanță a Episcopiei Hușilor și Seminarului ca părți responsabile civilmente – o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române (BOR), unde un arhiereu era judecat pentru viol.

Victimele cer daune de 500.000 euro, dar Onilă și-a retras sume din conturi după ridicarea sechestrului, iar Jitaru nu deține proprietăți. Scandalul, dezvăluit în 2017 de înregistrări video, a dus la retragerea lui Onilă la Mănăstirea Văratec (păstrându-și rangul de episcop retras) și, ulterior, la caterisirea sa de către Sfântul Sinod BOR, la două luni după condamnare.

Proiectul jurnalistic „Să fie lumină” a documentat abuzurile sistematice și complicitatea BOR, subliniind toleranța instituțională. Onilă (59 de ani) a negat constant acuzațiile, invocând un șantaj de la preoți rivali.

Sursa: News.ro

Episcopia Hușilor, după condamnarea fostului episcop Onilă pentru viol: Decizia nu reflectă o culpă morală sau instituțională
Episcopia Hușilor, după condamnarea fostului episcop Onilă pentru viol: Decizia nu reflectă o culpă morală sau instituțională

Episopia Hușilor, în fruntea căreia s-a aflat fostul episcop Corneliu Onilă, a reacționat după ce acesta a fost condamant definitiv pentru viol şi alte agresiuni sexuale. Acesta este primul mare ierarh din BOR care va ajunge după gratii.

Se reia ancheta în cazul fostului episcop de Huși Corneliu Onilă, acuzat de abuz sexual asupra unui elev de seminar
Se reia ancheta în cazul fostului episcop de Huși Corneliu Onilă, acuzat de abuz sexual asupra unui elev de seminar

Fostul episcop de Huși Corneliu Onilă va fi din nou anchetat pentru acuzațiile de agresiuni sexuale împotriva mai multor elevi de la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Fostul episcop de Huși are conturile blocate, după ce a fost acuzat de abuz sexual
Fostul episcop de Huși are conturile blocate, după ce a fost acuzat de abuz sexual

Fostul episcop de Huși, Corneliu Onilă, are conturile blocate. Procurorii din Iași au decis sa îi pună sechestru, în dosarul în care fostul prelat este acuzat că ar fi abuzat sexual un elev de Seminar.

Dezvăluiri terifiante după arestarea fostului episcop de Huși. Victima lui, supusă la chinuri de neimaginat
Dezvăluiri terifiante după arestarea fostului episcop de Huși. Victima lui, supusă la chinuri de neimaginat

Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele său de mirean Corneliu Onilă, a fost arestat pentru violarea și abuzarea unui minor.

Fostul episcop al Hușilor a fost reținut pentru viol, într-un dosar de act sexual cu un minor
Fostul episcop al Hușilor a fost reținut pentru viol, într-un dosar de act sexual cu un minor

Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele său de mirean Corneliu Onilă, a fost reţinut pentru viol, într-un dosar de act sexual cu un minor.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

