Fostul episcop Cornel Onilă, a doua încercare să scape de pușcărie. Execută o pedeapsă pentru abuzuri sexuale

Fostul episcop Cornel Onilă face a doua încercare să scape de cei opt ani de închisoare primiți pentru viol și abuzuri sexuale la seminarul teologic din Huși.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judecă joi, 20 noiembrie 2025, contestația în anulare depusă de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj asupra elevilor de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

Aceasta este a doua cale extraordinară de atac prin care Onilă speră să obțină anularea sentinței și eliberarea din Penitenciarul Bacău, după ce marți, 18 noiembrie, ICCJ i-a admis în principiu recursul în casație, dar a respins suspendarea executării pedepsei.

Recursul în casație: Admis în principiu, dar Onilă rămâne închis

Marți, ICCJ a analizat prima cale extraordinară de atac – recursul în casație depus de Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru (condamnat la 5 ani și 6 luni). Instanța supremă a respins recursul lui Jitaru ca inadmisibil, dar l-a admis în principiu pe cel al lui Onilă, trimițându-l spre judecare la Completul nr. 2 (completul de 3 judecători, n.r). Totuși, cererea de suspendare a pedepsei a fost respinsă ca nefondată, astfel că Onilă rămâne în detenție pe parcursul judecării recursului. Primul termen pentru soluționarea recursului este 20 ianuarie 2026.

Speră să scape pe vicii procedurale

Joi, completul de 5 judecători al ICCJ este așteptată să soluționeze contestația în anulare, depusă în mai 2025 și amânată de mai multe ori. Onilă contestă exclusiv condamnarea pentru viol, fapta principală, invocând nerespectarea normelor procedurale – temeiul clasic al acestei căi de atac, care poate anula o hotărâre definitivă dacă se dovedesc vicii esențiale (ex. lipsa citării, erori de competență). Avocații săi susțin că Onilă a recunoscut relații intime cu o singură victimă, care ar fi fost consimțite, și că imaginile incriminatoare sunt trucate – negație menținută din 2017, când scandalul a izbucnit.

Potrivit uzanțelor, dacă se admite, dosarul revine la o instanță inferioară pentru rejudecare; dacă se respinge, sentința rămâne definitivă.

Contextul cazului: Abuzuri sistematice și premieră BOR

Condamnarea definitivă din 30 aprilie 2025 a menținut sentința Curții de Apel Galați: 8 ani pentru Onilă (viol, agresiune sexuală, șantaj) și 5 ani 6 luni pentru Jitaru (violuri repetate). Faptele, comise între 2017–2019, au vizat cel puțin trei elevi seminariști, abuzați săptămânal. Procesul, instrumentat de Parchetul Curții de Apel Iași, a inclus chemarea în instanță a Episcopiei Hușilor și Seminarului ca părți responsabile civilmente – o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române (BOR), unde un arhiereu era judecat pentru viol.

Victimele cer daune de 500.000 euro, dar Onilă și-a retras sume din conturi după ridicarea sechestrului, iar Jitaru nu deține proprietăți. Scandalul, dezvăluit în 2017 de înregistrări video, a dus la retragerea lui Onilă la Mănăstirea Văratec (păstrându-și rangul de episcop retras) și, ulterior, la caterisirea sa de către Sfântul Sinod BOR, la două luni după condamnare.

Proiectul jurnalistic „Să fie lumină” a documentat abuzurile sistematice și complicitatea BOR, subliniind toleranța instituțională. Onilă (59 de ani) a negat constant acuzațiile, invocând un șantaj de la preoți rivali.

