Elevii din România revin la ore, joi, 8 ianuarie. Când vor avea următoarea vacanță. Calendarul anului școlar 2025-2026

Elevii din România revin joi la ore, odată cu încheierea vacanței de iarnă, marcând începutul celui de-al treilea modul al anului școlar 2025-2026.

Următoarea vacanță este cea de schi. Va dura o săptămână și va fi în luna februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar.

Structura anului școlar 2025 - 2026

Anul școlar 2025–2026 păstrează organizarea pe cinci module de învățare, alternate cu perioade de vacanță.

• Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025. Urmat de vacanța de toamnă (25 octombrie – 2 noiembrie 2025).

• Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025. Urmat de vacanța de iarnă (20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026).

• Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026. Data exactă de încheiere este stabilită de fiecare inspectorat școlar, în funcție de alegerea locală a vacanței mobile din februarie.

• Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026. Urmat de vacanța de primăvară (4 – 14 aprilie 2026).

• Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026. Elevii intră în vacanța de vară (20 iunie – 6 septembrie 2026).

Calendar școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026. Are o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri.

Există câteva excepții în funcție de nivelul de învățământ:

• Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă: 34 de săptămâni de cursuri, final pe 5 iunie 2026.

• Clasa a VIII-a: 35 de săptămâni, final pe 12 iunie 2026.

• Licee tehnologice și învățământ profesional: 37 de săptămâni, final pe 26 iunie 2026.

• Învățământ postliceal: durata cursurilor conform planurilor-cadru în vigoare.

Structura anului școlar este organizată pe module de cursuri și perioade de vacanță:

Intervale de cursuri:

• 8 septembrie – 24 octombrie 2025

• 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

• 8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (stabilit de inspectorate)

• 16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (la decizia inspectoratelor)

• 15 aprilie – 19 iunie 2026

Intervale de vacanță:

• 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 (toamnă)

• 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (iarnă)

• o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (la decizia inspectoratelor)

• 4 – 14 aprilie 2026 (primăvară)

• 20 iunie – 6 septembrie 2026 (vară)

Zile libere:

• 5 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Educației

• Zilele libere de sărbătoare legale

Programe speciale:

• „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, câte 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite față de cursuri.

• La liceele tehnologice, școlile profesionale și postliceale, aceste programe includ activități de instruire practică, adaptate scopului fiecărui program.

Fiecare unitate de învățământ va comunica până pe 1 octombrie 2025 structura detaliată a anului școlar, inclusiv deciziile pentru elementele flexibile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













