Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă

Rusia avertizează că va considera orice prezență militară a statelor occidentale în Ucraina drept o „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii au anunțat intenția de a desfășura mii de militari în această țară după război.

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime ale forțelor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la nivel înalt și rămân de actualitate”, a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Noile declarații militariste ale așa-zisei Coaliții a Voluntarilor și ale regimului de la Kiev transformă aceste entități într-o adevărată axă de război”, a adăugat ea, transmite AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













