Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă

Stiri externe
08-01-2026 | 14:01
Maria Zaharova
IMAGO

Rusia avertizează că va considera orice prezență militară a statelor occidentale în Ucraina drept o „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii au anunțat intenția de a desfășura mii de militari în această țară după război.

autor
Mihaela Ivăncică

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime ale forțelor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la nivel înalt și rămân de actualitate”, a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Noile declarații militariste ale așa-zisei Coaliții a Voluntarilor și ale regimului de la Kiev transformă aceste entități într-o adevărată axă de război”, a adăugat ea, transmite AFP.

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 08-01-2026 14:01

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
Stiri externe
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

Un bărbat polonez ar fi murit, cel mai probabil în urma torturii, în orașul rus Taganrog, în 2023, după ce a călătorit în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia pentru a verifica personal dacă războiul există.

Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat
Stiri externe
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament
Stiri externe
„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament

După ce, de Anul Nou, a anunțat că un acord de pace cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a avut marți, la Paris, prima întâlnire importantă din 2026.

Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Stiri Politice
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia
Stiri externe
„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Contul în limba farsi al Departamentului de Stat al SUA a publicat o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de textul „Nu vă jucați cu președintele Trump”, scrisă cu litere roșii în limba farsi.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare
Stiri Politice
Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare

Un membru important al conducerii PNL a lansat acuzații grave la adresa unui ministru PSD, despre care spune că ar folosi ”resurse strategice” pentru ”confortul” sau ”imaginea sa politică”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59