Actorul Vin Diesel nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit despre fostul său coleg de platou, regretatul Paul Walker. Joi seară au avut loc proiecțiile unor filme europene mult așteptate, cu șanse la marele premiu al festivalului.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez și Jordana Brewster au fost primiți cu aplauze furtunoase la proiecția primului film din seria „The Fast and the Furious”. Momentul a marcat un sfert de secol de la lansarea seriei, despre care criticii de la Cannes spun că "a lăsat o amprentă enormă asupra istoriei cinematografiei".

La final, actorul Vin Diesel a ținut să-i aducă un omagiu fostului coleg de platou, regretatul Paul Walker, care a murit în 2013, într-un accident de mașină. Doar că momentul l-a copleșit pe Vin Diesel, care a izbucnit în plâns când a zărit-o pe fiica lui Walker.

Filmul regizat de polonezul Pawel Pawlikowski se află în competiția oficială pentru Palme d'Or. Pelicula prezintă relația dintre scriitorul laureat al Premiului Nobel, Thomas Mann, și fiica lui, Erika, scriitoare și pilot de raliu. Acțiunea se petrece în timpul Războiului Rece, când tatăl și fiica pornesc într-o călătorie emoționantă prin Germania distrusă de război.

Isabelle Huppert, Catherine Deneuve și Vincent Cassel și-au făcut apariția joi seară pe covorul roșu pentru premiera filmului „Povești paralele”, unde dau viață unor personaje excepționale. Pelicula este realizată de regizorul iranian Asghar Farhadi, care are în palmares un premiu la Cannes, unul la Berlin și trei premii Oscar.

Filmul spune povestea scriitoarei Sylvie, interpretată de Isabelle Huppert, care, în căutare de inspirație, începe să-și spioneze vecinii de peste drum.