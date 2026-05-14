Noi imagini cu Alex când a fost găsit de salvamontiști în pădure, deshidratat. VIDEO
Noi imagini cu Alex când a fost găsit de salvamontiști în pădure, deshidratat. VIDEO

Trupa de rock alternativ Îngeri și Corbi a lansat videoclipul piesei ”Infectat”: ”Singurătatea și neputința, teme centrale”

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Ingeri corbi 04
Comunicat

Formația de rock alternativ Îngeri și Corbi a lansat videoclipul melodiei ”Infectat”, o producție care aduce în prim-plan o realitate dificilă, foarte prezentă în societatea actuală.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă, videoclipul prezintă povestea unei fetițe care crește într-un mediu tensionat, marcat de certurile constante ale părinților.

Singurătatea și neputința ei devin teme centrale. Într-un moment simbolic, ea primește de la solistul trupei un felinar cu puteri supranaturale, care o ajută să le arate părinților realitatea în care trăiește. Prin acest videoclip, trupa își dorește să schimbe felul în care este privită cultura rock în România, care de multe ori este pusă într-o lumină negativă”, arată sursa citată.

Despre formația Îngeri și Corbi

Îngeri și Corbi este o trupă de rock alternativ fondată în anul 2021, cunoscută pentru abordările sale ”introspective” și pentru modul în care îmbină muzica cu teme sociale și emoționale relevante.

”Prin fiecare lansare, trupa urmărește să creeze o conexiune autentică cu publicul și să aducă în discuție subiecte care merită mai multă atenție. Sound-ul trupei rezonează cu vibrația nu-metal și post-grunge a anilor 2000, așezând riff-uri dense de chitară peste ritmuri de tobe conturate și linii de voce care poartă emoția și încărcătura cuvintelor și a sensurilor acestora.” mai spun reprezentanții formației.

Albumul de debut, „Azilul Sufletelor”, conține 11 piese și poate fi ascultat pe toate platformele digitale.

Concertul Metallica de la București, cea mai mare audiență găzduită vreodată pe Arena Națională. ”Absolut fabulos”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: rock, videoclip,

Articol recomandat de sport.ro
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Citește și...
Muzică
Concertul Metallica de la București a bătut două recorduri

Metallica a adus turneul mondial M72 la Bucureşti. Concertul trupei a doborât două recorduri.
Știri Actuale
Concert Metallica 2026. Kirk Hammet și Robert Trujillo au cântat melodia ”Cine ești tu oare” a formației Compact. VIDEO

“Familia Metallica la Bucureşti este în viaţă”, a spus James Hetfield de mai multe ori în timpul concertului de miercuri seară, de pe Arena Naţională, al cincilea la Bucureşti. 
Știri Actuale
Concertul Metallica de la București, cea mai mare audiență găzduită vreodată pe Arena Națională. ”Absolut fabulos”

Legendara trupă de heavy metal Metallica a făcut spectacol miercuri seară pe Arena Națională. 65.000 de oameni din țară și străinătate au venit să-și vadă artiștii preferați, care au ajuns în România pentru a cincea oară.

Recomandări
Stiri Economice
România primește undă verde pentru a patra tranșă din PNRR. Ce reforme au fost validate de Bruxelles

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României din PNRR. Plata în valoare de 2,62 miliarde de euro se face în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, elementul central al NextGeneration.

Știri Actuale
Băiatul găsit după două nopți în pădure, în Sibiu, are pneumonie și a fost mușcat de căpușe. Ce spun medicii despre Alex

Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a explicat în ce stare se află copilul de 5 ani găsit într-o pădure din apropierea localităţii Sebeşu de Jos, după aproape două zile de căutări.

Știri Actuale
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO

Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o grupare internațională care vindea false „suplimente alimentare” unor clienți din mai multe țări europene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Mai 2026

48:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Mai 2026

01:43:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4 | Primăvara și sănătatea inimii, cum prevenim riscurile

34:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cât costă un bilet la România - Țara Galilor. Gică Hagi, la primul meci ca selecționer pe Arena Națională

Sport

„Cea mai mare lecție dată de Chivu!“: The Guardian, editorial fabulos despre antrenorul Interului