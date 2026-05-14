Trupa de rock alternativ Îngeri și Corbi a lansat videoclipul piesei ”Infectat”: ”Singurătatea și neputința, teme centrale”

Potrivit unui comunicat de presă, videoclipul prezintă povestea unei fetițe care crește într-un mediu tensionat, marcat de certurile constante ale părinților.
”Singurătatea și neputința ei devin teme centrale. Într-un moment simbolic, ea primește de la solistul trupei un felinar cu puteri supranaturale, care o ajută să le arate părinților realitatea în care trăiește. Prin acest videoclip, trupa își dorește să schimbe felul în care este privită cultura rock în România, care de multe ori este pusă într-o lumină negativă”, arată sursa citată.
Despre formația Îngeri și Corbi
Îngeri și Corbi este o trupă de rock alternativ fondată în anul 2021, cunoscută pentru abordările sale ”introspective” și pentru modul în care îmbină muzica cu teme sociale și emoționale relevante.
”Prin fiecare lansare, trupa urmărește să creeze o conexiune autentică cu publicul și să aducă în discuție subiecte care merită mai multă atenție. Sound-ul trupei rezonează cu vibrația nu-metal și post-grunge a anilor 2000, așezând riff-uri dense de chitară peste ritmuri de tobe conturate și linii de voce care poartă emoția și încărcătura cuvintelor și a sensurilor acestora.” mai spun reprezentanții formației.
Albumul de debut, „Azilul Sufletelor”, conține 11 piese și poate fi ascultat pe toate platformele digitale.
