Întrebată, joi seară, la TVR Info, despre sumele acordate prin Programul Rabla, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că, în total, există 200.000 de mașini vechi care au fost înlocuite prin acest program, dar că este dificil să se mai aloce anual sume de peste un miliard de lei.

Ministrul Mediului: Problemele sistemice trebuie prioritizate

"Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard de lei pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori. Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii și care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăvește în fiecare an și pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt niște probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizați banii", a afirmat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei

Ea a explicat că a încercat să adopte o atitudine "echilibrată" pentru Programul Rabla și că pentru acest an a fost alocată suma de 300 de milioane de lei.

"Poate să mai fie gândit și pentru anii viitori și poate să fie un proiect bun, corect gândit", a precizat Diana Buzoianu.

Cât privește criticile producătorilor și importatorilor de automobile privind criteriile de eligibilitate pentru acest program, ministrul Diana Buzoianu a explicat că, în principal, ministerul "se uită" la produsele fabricate sau asamblate în Europa.

"Vrem să ajutăm prin acest program, adică, bineînțeles, să fie atins și obiectivul de mediu, pentru că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care este lansat acest proiect de la Ministerul Mediului, dar, în același timp, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajați aici și ducem, exportăm acești bani, poate în China, de exemplu, în momentul de față. Nu știu dacă este neapărat cel mai bun model posibil", a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, sâmbătă, că a fost publicat, pentru consultare, proiectul privind bugetul Administrației Fondului de Mediu (AFM) pentru acest an, care prevede alocarea a 1,5 miliarde de lei pentru apă și canalizare, a 400 de milioane de lei pentru un program de stocare cu baterii și a 700 de milioane de lei pentru iluminat public.

