Victimele au fost scoase de sub dăramăturile unui bloc de locuințe, dar mulți locatari sunt încă dați dispăruți, potrivit serviciilor de urgență. Operațiunile de căutare au continuat joi la Kiev pe tot parcursul zilei, cu toate că atacurile rușilor n-au încetat o clipă.

Volodimir Zelenski: ”Timp de două zile atacurile aeriene au avut loc fără oprire, rușii au folosit peste 1.500 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri. Conform datelor preliminare, o rachetă Kh-101 a lovit o clădire rezidențială din Kiev. Racheta a fost fabricată în al doilea trimestru al acestui an. Asta înseamnă că Rusia importă în continuare componente și echipamente necesare pentru producția de rachete, ignorând sancțiunile globale”.

Este printre cele mai mari ofensive lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene de la începutul invaziei din 2022.

Vitali Klitschko: ”Alt atac rusesc la Kiev. Vedem că a fost distrus un bloc cu 9 etaje, 18 apartamente au fost nimicite. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare”.

Exploziile au afectat inclusiv o școală și o clinică veterinară din Kiev și au provocat avarii la rețeaua de apă.

Rusia ucide și atacă furibund în timp ce vorbește de pace în Ucraina

”Eram la fereastră, eu stau la etajul 9, și am văzut această explozie uriașă, fum și foc. Bonichka, câinele meu, a sărit pe canapea din cauza trosnetelor și exploziilor. Apoi am văzut că au spulberat un bloc întreg. Nu ne era chiar atât de frică înainte, dar acum nu mai știu unde să fug și dacă mai are vreun rost. Ni s-a spus că este sigur să te adăpostești între doi pereți (de rezistență). Dar uitați-vă la asta, ce s-a ales de oamenii care erau între pereții blocului acela distrus…”.

Iar Kievul nu a fost singurul oraș aflat sub asaltul dronelor.

Nic Paton: ”Un atac rusesc foarte mare a avut loc asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore. Sirenele se aud din nou în Harkov, iar cei de la salubritate spală sângele de pe asfalt. Zeci de persoane au fost salvate de sub dărămături, printre cei răniți se numără și copii. Toate astea în timp ce președintele Trump se află în vizită în China. Iar oficialii ucraineni subliniază că astfel de atacuri arată din nou că oferta Rusiei de încetare a focului, din ultima săptămână, nu reflectă dorința reală a acestei țări de a face pace”.