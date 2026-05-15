Patru cetăţeni australieni, un rezident permanent şi un rezident din Noua Zeelandă au aterizat la o bază a forţelor aeriene australiene, lângă Perth, în Australia de Vest, cu un zbor charter al Guvernului, au raportat mass-media locale.

Ministrul federal al Sănătăţii, Mark Butler, a declarat că toţi membrii grupului au avut rezultate negative la testare şi nu prezentau simptome ale virusului înainte de a se îmbarca în Olanda.

”Vor fi transportaţi imediat la centrul de carantină care se află practic chiar lângă aeroport şi vor fi testaţi din nou”, a declarat Butler pentru Sky News.

Unsprezece pasageri de pe MV Hondius au contractat virusul şi trei au decedat, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Recomandările OMS în cazul infectării cu hantavirus. „42 de zile de carantină”

Un bărbat din Statele Unite și o femeie din Franța care au fost repatriați după ce au părăsit nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus au fost testați pozitiv.

Recomandările OMS

Protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite, care NU impune neapărat carantina, „poate prezenta riscuri”, a spus directorul Organizației Mondiale a Sănătății.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS: „Recomandarea noastră a fost clară: începând cu data de 10 mai, 42 de zile de monitorizare activă, 42 de zile de carantină, care poate fi într-un spital sau la domiciliu. Dar noi nu impunem o regulă. Fiecare țară își urmează propriile strategii, pe baza propriilor evaluări de risc”.

„Persoanele care se întorc la ele acasă trebuie să se spele pe mâini în mod frecvent şi să monitorizeze apariţia oricărui simptom precoce (durere de cap, ameţeală, frisoane, febră, dureri musculare, tulburări gastrointestinale - precum stări de greaţă, vărsături, diaree şi dureri abdominale) timp de şase săptămâni începând din 10 mai", au detaliat reprezentanţii OMS, luni, într-un e-mail adresat jurnaliştilor de la AFP.