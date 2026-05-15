Autoritățile locale din satele de pe coasta Liguriei au decis înăsprirea regulilor pentru tururile ghidate, vizând atât dimensiunea grupurilor, cât și modul în care sunt realizate vizitele organizate. Măsurile au fost deja aprobate la Riomaggiore și sunt în curs de adoptare și la Vernazza, relatează initalia.virgilio.it.

Noile reguli urmăresc în principal reducerea zgomotului din centrele istorice și fluidizarea circulației pietonale în zonele înguste.

Grupurile turistice nu vor mai putea depăși 25 de persoane. Începând de la 10 participanți, utilizarea căștilor și a radioghidurilor devine obligatorie. Sunt exceptați elevii din excursii organizate și copiii foarte mici, care nu vor fi incluși în numărătoare.

Măsura a fost gândită pentru a proteja liniștea locuitorilor, în special în aleile înguste și pe scările unde sunetul este amplificat natural de structura urbană.

În cadrul noilor reglementări, autoritățile locale interzic utilizarea megafonului, a boxelor portabile și a oricăror dispozitive de amplificare a vocii. Explicațiile ghizilor vor fi transmise exclusiv prin sisteme audio personale.

Atât localnicii, cât și turiștii vor beneficia de aceste schimbări, în condițiile în care grupurile mari blocau frecvent pasajele înguste și îngreunau circulația.

Spații publice mai bine organizate în sezonul de vârf

Pe lângă reducerea zgomotului, autoritățile intervin și în gestionarea spațiilor publice, în special în zonele cu scări, accesuri către trasee turistice și străduțe înguste unde, în sezonul estival, apar frecvent blocaje.

Vor fi introduse restricții privind staționarea grupurilor în zone considerate sensibile pentru traficul pietonal, pentru a preveni aglomerația.

Noile măsuri anti-overtourism vor intra oficial în vigoare la 1 ianuarie 2027, oferind timp agențiilor de turism, ghizilor și operatorilor să se adapteze și să își achiziționeze echipamentele necesare.

Riomaggiore a testat deja măsuri similare în perioadele de vârf turistic, inclusiv semnalizare multilingvă și reguli pentru gestionarea fluxurilor în zonele aglomerate.

La rândul său, Vernazza a introdus restricții clare în regulamentul urban privind staționarea grupurilor în zonele înguste și intens circulate.

Primarul Marco Fenelli a implementat și măsuri suplimentare de siguranță, inclusiv interdicția selfie-urilor în apropierea stâncilor periculoase. Noile reguli privind echipamentele audio fac parte dintr-un plan mai amplu de gestionare a turismului într-una dintre cele mai vizitate destinații din Italia.