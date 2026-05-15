Forțele de securitate de la fața locului au găsit un cadavru, relatează AFP.

Arhipelagul este o destinație de vacanță de lux, cu plajele sale de nisip alb și complexele hoteliere izolate, fiind foarte apreciată de scafandri.

Autoritățile locale au declarat că este vorba despre cel mai grav accident de scufundări care a avut loc în această țară formată din 1.192 de insule minuscule de corali, împrăștiate pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Indian.

„În urma unui accident survenit în timpul unei ieșiri pentru scufundări subacvatice, cinci cetățeni italieni și-au pierdut viața (...) în Maldive. Scufundătorii și-ar fi pierdut viața în timp ce încercau să exploreze peșteri situate la 50 de metri adâncime”, precizează Ministerul italian de Externe, subliniind că autoritățile locale desfășoară o anchetă.

Cei cinci italieni nu s-au întors dintr-o scufundare într-o peșteră adâncă de pe atolul Vaavu, situat la sud de capitala Malé. Avioane și nave rapide au fost mobilizate pentru o operațiune de căutare de amploare joi după-amiază, a precizat Forța de Apărare Națională a Maldivelor (MNDF), într-un comunicat.

„A fost găsit un cadavru”, anunță comunicatul. Acesta „a fost descoperit în interiorul unei peșteri, la adâncime (...) Se crede că ceilalți patru scafandri se află, de asemenea, în aceeași peșteră, care coboară până la aproximativ 60 de metri”, precizează acesta.

Maldivele, marcate de numeroase accidente maritime

MNDF a precizat, de asemenea, că o navă a pazei de coastă se afla în zonă pentru a coordona operațiunile de căutare pe tot parcursul nopții. Alți scafandri ai pazei de coastă au fost trimiși ca întăriri pentru a participa la căutări.

Potrivit poliției, condițiile meteorologice erau nefavorabile joi în Vaavu și fusese emisă o avertizare pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

O turistă britanică a decedat în decembrie, în timpul unei scufundări, iar soțul ei, devastat de durere, a murit câteva zile mai târziu, după ce i s-a făcut rău.

În iunie, un turist japonez în vârstă de 26 de ani a dispărut după o expediție de scufundări în apropierea capitalei.

Potrivit presei locale, cel puțin 112 turiști au murit în incidente legate de mare în arhipelag, în ultimii șase ani, dintre care 42 au fost victime ale accidentelor de scufundări sau de snorkeling.