Trump, primit cu mare fast de Xi Jinping. Președintele Chinei i-a transmis rapid un avertisment brutal liderului SUA | FOTO

După ce au trecut în revistă o gardă militară sub sunetul unor salve de tun şi au salutat o mulţime de copii care purtau flori şi fluturau steagurile ambelor ţări, scandând "Bun venit, bun venit, bun venit călduros!", Xi şi Trump s-au apucat rapid de treabă.

Xi Jinping i-a întins covorul roşu lui Donald Trump la sosirea acestuia la monumentala Marea Sală a Poporului, sediul puterii situat în inima capitalei, lângă vasta Piaţă Tiananmen, împodobită cu steaguri chineze şi americane.

Dincolo de natura excepţională a vizitei, prima a unui preşedinte american de la Trump însuşi în 2017, summitul este prezentat pe scară largă drept o oportunitate pentru ambele părţi de a menţine o anumită stabilitate între cele două puteri economice de top din lume şi de a nu exacerba crizele existente.

Subiectele de dispută abundă: relaţiile comerciale, războiul cu Iranul, Taiwanul, accesul la pământuri rare şi semiconductori, inteligenţa artificială - toate subiecte cu ramificaţii internaţionale.

În ciuda primirii cu fast oferite lui Trump pentru această vizită de stat, gazda sa a menţinut un ton mai sobru, obişnuit, invocându-l pe istoricul grec antic Tucidide pentru a reitera că China şi Statele Unite ar trebui să fie "parteneri, nu rivali".

Donald Trump i-a promis joi omologului său chinez Xi Jinping un "viitor fabulos" între Statele Unite şi China, făcând o serie de remarci conciliante care au părut să lase deoparte numeroasele tensiuni dintre cele două puteri, la deschiderea unui summit cu implicaţii globale, relatează AFP.

Xi Jinping l-a primit cu mare fast la Beijing pe omologul său american, Donald Trump, înainte de a aborda numeroasele subiecte de dezacord, cu impactul lor mondial, de la comerţ la Iran, incluzând Taiwanul, scrie AFP.

În China au ajuns și nume grele din economia americană , printre care Elon Musk, Tim Cook și Jensen Huang. Deși nu sunt așteptate decizii spectaculoase, summitul ar putea aduce mai multă stabilitate într-o relație marcată până acum de tensiuni și rivalitate strategică.

Printre temele de discuție sunt tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, conflictul din Iran, dar și situația din Taiwan. Președintele american încearcă să obțină noi acorduri economice și exporturi mai mari către Beijing, în timp ce liderul chinez critică sprijinul militar acordat de Washington insulei Taiwan.

Înainte ca uşile să se închidă în faţa jurnaliştilor, Trump, care crede cu tărie în relaţiile personale dintre figuri puternice şi îşi afirmă relaţia strânsă cu Xi, a subliniat că este "o onoare să fiu alături de el" şi "o onoare să-i fiu prieten".

"Relaţiile dintre China şi Statele Unite vor fi mai bune ca niciodată", a spus el. "Vom avea un viitor fabulos împreună", a adăugat Trump.

"Am atât de mult respect pentru China, pentru munca pe care aţi depus-o. Sunteţi un mare lider, le spun tuturor", a adăugat el.

Donald Trump nu a abordat în mod specific niciuna dintre disputele actuale, concentrându-se în schimb pe acordurile pe care speră să le vadă încheiate de numeroşii lideri de afaceri care îl însoţesc.

Xi către Trump: ”Putem să ne unim forțele?”

Pe lista de dorinţe a Washingtonului se află acorduri în sectorul agricol, de exemplu, şi poate confirmarea unei comenzi masive de aeronave de la Boeing. Trump speră, de asemenea, la promisiunea unor investiţii chineze în Statele Unite.

În perioada premergătoare summitului, Beijinul şi-a subliniat căutarea pentru "stabilitate" .

Cele două superputeri au fost angajate într-un război comercial dur, marcat de tarife exorbitante şi numeroase restricţii, cu repercusiuni globale, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Xi şi Trump au încheiat un armistiţiu în octombrie, ale cărui consecinţe se aşteaptă să fie printre subiectele de discuţie la summit.

Din octombrie, China a resimţit direct impactul altor politici urmate de Trump, în Venezuela şi mai ales în Iran.

"Trebuie să fim parteneri, nu rivali", i-a spus Xi lui Trump.

"Putem să ne unim forţele pentru a aborda provocările globale şi a aduce o mai mare stabilitate lumii?", a întrebat el, citând învăţăturile lui Tucidide.

Xi Jinping s-a abţinut de la manifestări personale de afecţiune pentru care nu este cunoscut în public, chiar dacă Donald Trump declarase la mijlocul lunii aprilie că preşedintele chinez îi va oferi o "mare îmbrăţişare" la Beijing.

Xi va găzdui un banchet în onoarea lui Trump joi seara. Vineri, va împărţi ceaiul şi apoi prânzul cu acesta.

Conform administraţiei SUA, Donald Trump intenţionează să facă presiuni asupra Chinei, un partener strategic şi economic cheie al Iranului - ea este principalul importator al petrolului acestuia - pentru a-şi folosi influenţa în rezolvarea crizei din Golf.

"Sperăm să-i convingem să joace un rol mai activ în a determina Iranul să renunţe la ceea ce face în prezent şi la ceea ce încearcă să facă în Golful Persic", a declarat secretarul de stat Marco Rubio pentru Fox News, conform unui fragment dintr-un interviu înregistrat în timpul zborului spre China.

Trump a declarat săptămâna aceasta că va avea "o lungă conversaţie" cu Xi Jinping despre Iran.

Xi: China și SUA ar putea intra în conflict din cauza Taiwanului

O atenţie specială va fi acordată poziţiilor privind Taiwanul, pe care China îl consideră parte a teritoriului său şi al cărui principal susţinător sunt Statele Unite.

Preşedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi pe omologul său american Donald Trump că China şi Statele Unite ar putea intra în "conflict" dacă Washingtonul gestionează greşit problema Taiwanului, a relatat televiziunea de stat chineză, preluată de AFP.

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit încă să o "unifice" cu restul teritoriului său de la sfârşitul Războiului Civil Chinez din 1949. China pledează pentru o preluare paşnică, dar nu exclude utilizarea forţei.

Statele Unite menţin relaţii diplomatice cu Beijingul, dar nu şi cu Taipei. Cu toate acestea, SUA sunt principalul furnizor de arme al insulei, fapt ce nemulţumeşte autorităţile chineze, care văd în acest lucru o încălcare a suveranităţii naţionale.

"Problema Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relaţiile dintre cele două ţări (China şi Statele Unite) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două ţări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict", a declarat Xi Jinping, conform CCTV.

Preşedintele chinez a folosit un cuvânt în mandarină care nu înseamnă neapărat conflict militar, ci se poate referi şi la o opoziţie puternică sau la o confruntare diplomatică şi politică.

"Separatismul taiwanez este incompatibil cu pacea în Strâmtoarea Taiwan", care separă insula de China continentală, i-a subliniat Xi Jinping lui Donald Trump, aflat în vizită la Beijing.

China solicită în mod regulat Statelor Unite să nu ofere sprijin militar şi diplomatic actualelor autorităţi taiwaneze, care provin dintr-un partid cu o poziţie tradiţional pro-independenţă.

Beijinul şi-a intensificat manevrele militare în jurul Taiwanului din 2016 şi de la alegerea lui Tsai Ing-wen ca preşedinte al insulei, urmată de succesorul său Lai Ching-te în 2024, ambii opunându-se categoric revendicărilor chineze.

De partea cealaltă, guvernul taiwanez a declarat joi că Statele Unite şi-au exprimat "sprijinul clar şi ferm" pentru această insulă democratică, în cadrul întâlnirii preşedintelui american Donald Trump cu omologul său chinez Xi Jinping la Beijing.

"Partea americană şi-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul clar şi ferm pentru Taiwan", a declarat presei purtătoarea de cuvânt a guvernului taiwanez, Michelle Lee.