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Becky G va urca pentru prima dată pe o scenă din România la GALAXIA, cel mai mare festival de muzică latino din țară, care are loc între 15 și 18 iulie 2027.

Vara viitoare, muzica latino cuprinde Costineștiul. NIBIRU o anunță pe Becky G în lineup-ul GALAXIA, unde artista americană de origine mexicană va susține primul său concert în România. Publicul va putea dansa live pe „Mayores” și „Sin Pijama”, două dintre piesele cu care Becky G a dus reggaetonul în topurile internaționale.

De la „Shower” la „Mayores” cu Bad Bunny, „Sin Pijama” cu Natti Natasha și „MAMIII” cu Karol G, Becky G și-a construit un repertoriu care aduce împreună reggaetonul, pop-ul și hip-hop-ul. Cu peste 28 de miliarde de streamuri la nivel global, șapte nominalizări la Latin Grammy și trei premii Favorite Female Latin Artist câștigate în cadrul American Music Awards, unde a fost nominalizată de șase ori, artista este unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii latino contemporane. Cel mai recent album al său, Baraja Bendita, lansat în 2026, marchează o etapă mai personală, în care artista își explorează rădăcinile mexicane.

„Becky G vine pentru prima dată în România, iar GALAXIA e locul perfect pentru debutul ei la noi. Am gândit festivalul pentru oamenii care ascultă muzica asta zi de zi, în mașină, la petreceri sau în cluburi. Becky G a semnat unele dintre cele mai mari hituri ale genului. Abia aștept să aud cum cântă publicul «Mayores» și «Sin Pijama» cu ea, la Costinești”, spune Andrei Șelaru (Selly), CEO și cofondator NIBIRU.

Becky G se alătură lui Lucenzo, artistul cunoscut pentru hitul global „Danza Kuduro”, care revine pe scena din Costinești la cererea publicului, după prima ediție a festivalului.

GALAXIA face parte din calendarul NIBIRU 2027. Sezonul se desfășoară între 24 iunie și 5 septembrie și include festivaluri cu artiști români și internaționali, show-uri live zilnice, stand-up comedy, un parc de distracții, restaurante și zone dedicate modei și sportului.

Biletele pentru GALAXIA pornesc de la 529 de lei. Acestea și biletele pentru celelalte evenimente din calendarul NIBIRU 2027 sunt disponibile pe nibiru.net.

Despre NIBIRU

NIBIRU este cea mai mare destinație de divertisment de pe litoralul românesc, în zona Costinești, care reunește festivaluri, concerte, experiențe tematice, restaurante și magazine de fashion.