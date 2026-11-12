Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO

Comisarul Departamentului de Pompieri din New York, Lillian Bonsignore, a anunţat că 19 persoane au fost afectate de prăbuşirea clădirii. Două dintre acestea au murit, patru sunt în stare critică, iar celelalte 12 se află în stare stabilă.

Potrivit CNN, imobilul, folosit atât pentru locuire, cât şi în scopuri comerciale, s-a prăbuşit în jurul orei locale 16:00. Incidentul a declanşat o amplă intervenţie a serviciilor de urgenţă, în condiţiile în care salvatorii nu au putut stabili imediat câte persoane s-ar mai putea afla sub dărâmături.

Bilanţul a fost confirmat de autorităţi, care au precizat că printre victime se află şi şapte copii. Patru dintre persoanele rănite sunt în stare critică, scrie news.ro.

„Până în prezent, numărul total al pacienţilor afectaţi de prăbuşire se ridică la 19”, a declarat Lillian Bonsignore în cadrul unei conferinţe de presă.

Oficialul a precizat că printre persoanele afectate se numără şi şapte copii.

Pericolul unei noi prăbuşiri complică intervenţia salvatorilor

Operaţiunile de salvare s-au desfăşurat în condiţii extrem de dificile, după ce autorităţile au avertizat că zona rămâne instabilă şi există riscul unei prăbuşiri secundare.

John M. Esposito, şeful Departamentului de Pompieri din New York, a explicat că imobilul învecinat reprezintă un pericol suplimentar pentru echipele de intervenţie.

„Clădirea învecinată, care rămâne parţial intactă, reprezintă întotdeauna un pericol”, a avertizat oficialul.

Acesta a subliniat că principala preocupare a salvatorilor este prevenirea unei noi prăbuşiri, motiv pentru care au fost luate măsuri de monitorizare a structurii şi a zonei afectate.

Imobilul avea un magazin la parter şi cel puţin un apartament la etajele superioare. În momentul prăbuşirii, clădirea s-a surpat peste un şantier din apropiere, însă nu se ştie deocamdată câţi muncitori se aflau în zonă.

Departamentul de Construcţii din New York a trimis echipe la faţa locului pentru a investiga circumstanţele producerii incidentului.

Potrivit reprezentantei statului New York, Rodneyse Bichotte Hermelyn, terenul din apropiere fusese neocupat o perioadă îndelungată. Anterior, acolo funcţionase un centru de îngrijire de zi pentru persoane în vârstă, iar ulterior existaseră planuri pentru construirea unor locuinţe accesibile.

„Nu cunoaştem detaliile privind motivul pentru care clădirea s-a prăbuşit, dar tot ce ştiu este că probabil a fost neglijată”, a declarat aceasta pentru postul NY1.

Un detaliu important a ieşit la iveală în urma verificării documentelor municipalităţii: în aprilie, un antreprenor din domeniul demolărilor fusese sancţionat pentru continuarea ilegală a unor lucrări la şantier, în ciuda unui ordin de oprire emis de Departamentul de Construcţii. Cazul a fost soluţionat în octombrie, iar antreprenorul a plătit o amendă de 10.000 de dolari.

Deocamdată, autorităţile nu au stabilit dacă există o legătură între lucrările desfăşurate în apropiere şi prăbuşirea imobilului.

Aproximativ 250 de pompieri şi membri ai serviciilor medicale de urgenţă au participat la operaţiunea de salvare. Echipele au intervenit printre resturile clădirii, folosind echipamente speciale, lanterne şi drone pentru a identifica eventualele victime.

Imaginile surprinse la faţa locului au arătat salvatori care îndepărtau bucăţi de moloz şi transportau răniţii pe tărgi către ambulanţele aflate în apropiere.

Într-unul dintre momentele dramatice ale intervenţiei, pompierii au reuşit să scoată o victimă după ce au creat o deschidere în grămada de resturi. Salvatorii au format apoi un lanţ uman pentru a transporta persoana cât mai rapid către echipajele medicale.

Pe măsură ce lumina naturală a dispărut, operaţiunile au continuat cu ajutorul lanternelor şi al sistemelor de iluminat de urgenţă.

O femeie însărcinată, scoasă în viaţă de sub dărâmături

Printre persoanele salvate s-a numărat şi o femeie însărcinată în şase luni. Aceasta a fost extrasă de pompieri şi transportată la spital cu ambulanţa.

Soţul femeii a declarat pentru postul WABC că a primit cu uşurare vestea că soţia sa este în viaţă.

„Sunt foarte fericit”, a spus acesta după ce a aflat că femeia a supravieţuit prăbuşirii.

Salvarea ei a reprezentat unul dintre puţinele momente de speranţă într-o intervenţie marcată de imagini dramatice şi de incertitudinea privind numărul persoanelor care ar mai putea fi prinse sub resturile clădirii.

Prăbuşirea a avut loc într-o zonă predominant rezidenţială din Flatbush, cartier din centrul Brooklynului, cunoscut pentru comunităţile sale de culoare şi afro-caraibiene.

Numeroşi localnici s-au adunat în spatele benzilor de delimitare pentru a urmări intervenţia salvatorilor. Unii dintre locuitorii clădirilor din apropiere au urcat chiar pe acoperişuri pentru a vedea amploarea dezastrului.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a transmis că echipele de intervenţie lucrează pentru securizarea zonei şi acordarea ajutorului necesar persoanelor afectate.

În paralel, Serviciul de Gestionare a Situaţiilor de Urgenţă din New York a organizat, împreună cu Crucea Roşie, un centru de sprijin pentru locuitorii afectaţi din Flatbush.

Ancheta privind cauzele prăbuşirii este în desfăşurare, iar autorităţile continuă să monitorizeze structurile din apropiere pentru a preveni alte incidente.