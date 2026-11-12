„Nu există cuvinte pentru o pierdere atât de mare”, a deplâns pe X primarul New Yorkului, scrie News.ro.

Operaţiuni erau în desfăşurare joi, iar locuitorii au fost îndemnaţi să stea departe de zonă.

Salvatorii continuă căutările printre dărâmături

Căutările continuau în cartierul Flatbush, în Brooklyn, unde acest bloc cu trei etaje, situat la marginea unui şantier de construcţii s-a surpat în întregime, relatează Euronews.

Aproximativ 250 de pompieri şi salvatori acţionau pentru a îndepărta molozul şi a căuta eventuale alte persoane blocate sub dărâmături.

„Situaţia a fost foarte dificilă şi evoluează rapid, cu un moloz precar de traversat şi porţiuni goale periculoase sub suprafeţe”, a declarat Zohran Mamdani.

„Acest tip de salvare este motivul pentru care se antrenează FDNY”, Departamentul Pompierilor din New York, a subliniat el.

Potrivit Comiarului Construcţiilor de la New York, Ahmed Tigani, imobilul s-a surpat în timp ce muncitori săpau într-un teren viran vecin în vederea construirii unei noi clădiri.

Ancheta trebuie să stabilească motivul prăbușirii

Cauza surpării face obiectul unei anchete.

Imobilul surpat, în care se aflau apartamente, deasupra unor spaţii comerciale la parter, s-a surpat în gaura din şantier.

O clădire vecină, care avea un zid comun cu imobilul surpat, a rămas în pcioare, dar a suferit pagube importante.

O mare parte a zidului comun exterior a fost smulsă, căscând o gaură către o cameră şi dulapuri cu haine înăuntru

O femeie a fost scoasă dintre dărâmături de către pompieri, după ce s-a săpat o gaură în moloz.

Alte persoane au fost scoase dintre dărâmături în timpul operaţiunilor de căutare şi salvare - inclusiv şapte copii.

Autorităţile nu au precizat dacă între aceşti copii se află morţi.

Echipele de salvare folosesc drone și sapă manual

Şefa FDNY, Lillian Bonsignore, a anunţat că echipe de salvare, care sapă cu mâna şi folosesc drone în operaţiuni, desfăşoară o muncă „periculoasă şi riscantă”.

„Fiecare mişcare este coregrafiată”, a subliniat ea.

Un pompier a fost rănit uşor, potrivit unor oficiali de la FDNY.

Un locuitor al blocului surpat, Anderson Velez, a povestit că se afla la muncă atunci când soţia sa l-a sunat pentru a-i spune că cei doi copii ai lor, în vârstă de doi şi şapte ani, se află îngtre persoanele prinse sub dărâmături, scrie New York Post (NYP).

„Ea m-a sunat atunci când s-a surpat blocul şi se afla înăuntru, sub dărâmături. Ţipa să vină cineva să-mi scoată fiul (dintre dărâmături), iar atunci s-a întrerupt convorbirea”, a declarat el.

Velez a declarat apoi tabloidului că a aflat că familia sa a fost scoasă în viaţă dintre dărâmături.