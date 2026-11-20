Intitulată „Castani în floare”, lucrarea a fost realizată în 1890, cu doar câteva luni înainte de moartea pictorului olandez. Tabloul nu a mai fost văzut în public de peste 50 de ani.

Vânzarea a fost pregătită cu mare discreție, iar casa de licitații a anunțat cu doar o zi înainte că a ajuns la un acord cu moștenitorii pentru scoaterea operei la licitație.

Cumpărătorul a preferat să-și păstreze anonimatul. Precedentul record pentru o pictură de Van Gogh era deținut de „Livadă cu chiparoși”, adjudecată pentru aproximativ 117 milioane de dolari.