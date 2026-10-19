Într-un videoclip publicat în secțiunea „Stories” a contului ei de Instagram, artista americană a declarat: „Nu voi mai putea să-mi schimb vocea. Am utilizat foarte multe țigări electronice cu nicotină”, scrie Agerpres, care citează DPA.

„Este foarte greu să renunți la nicotină. Vreau doar să spun că, dacă treceți și voi prin asta sau dacă încercați să utilizați țigări electronice, să știți că pur și simplu nu merită. E o prostie, iar mie mi-a schimbat vocea. Dacă nu vă place cum sună vocea mea, e absolut de înțeles, nu mă deranjează. Pur și simplu nu o ascultați”, a adăugat ea.

Artista spune că renunțarea la nicotină a fost dificilă

Selena Gomez a dezvăluit că renunțarea la nicotină a fost un lucru dificil pentru ea, însă le-a încurajat pe persoanele care încearcă să renunțe la fumat să își continue eforturile.

„Sunt foarte bucuroasă că am renunțat și sper să pot continua așa. Este foarte greu, dar știu că dacă și voi treceți printr-o astfel de situație, puteți reuși și voi. E o experiență groaznică”, a adăugat vedeta americană.

Selena Gomez și-a început cariera de actriță încă din copilărie, când a apărut în emisiunea TV „Barney & Friends”, devenind ulterior cunoscută publicului internațional datorită unui serial produs de Disney, „Wizards of Waverly Place” (2007-2012).

În ultimii ani, artista americană are mare succes cu serialul TV „Only Murders in the Building”, în care joacă alături de Martin Short și Steve Martin.

S-a remarcat și în cinematografie, cel mai recent rol al său fiind cel din filmul „Emilia Perez” (2024), în care a interpretat personajul Jessica Del Monte.

Și-a început cariera muzicală în anii 2000 și a lansat trei albume de studio alături de trupa ei, Selena Gomez & The Scene, precum și trei albume solo.

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco în septembrie 2025.

Artista americană a fost diagnosticată cu lupus, o boală autoimună care cauzează dureri articulare, erupții cutanate și stări de oboseală.