Melania Trump, apariție spectaculoasă la primirea bradului de Crăciun. Cum arată pomul care va împodobi Casa Albă
Melania Trump a atras toate privirile la Casa Albă, unde a participat luni la ceremonia de primire a bradului oficial de Crăciun.
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Prima-doamnă a Statelor Unite a ales o ținută elegantă, într-o combinație de alb și roșu, pentru evenimentul care marchează începutul pregătirilor de sărbători la reședința prezidențială. Bradul a fost adus cu o trăsură trasă de cai și va împodobi Casa Albă de Crăciun.
Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se instaleze la Casa Albă. Bradul oficial de Crăciun a ajuns luni la reședința prezidențială din Washington, fiind adus într-o trăsură trasă de cai.
Ceremonia de primire a bradului de la Casa Albă
Cu această ocazie, Melania Trump a pozat în fața trăsurii care transporta bradul. Prima-doamnă a purtat o haină în carouri albe și roșii, într-o apariție care a marcat începutul pregătirilor pentru Crăciun la Casa Albă.
Ceremonia de primire a bradului are loc în apropierea Zilei Recunoștinței, sărbătorită joi în Statele Unite. Tradiția americană presupune ca această zi să fie marcată de o masă festivă în centrul căreia se află curcanul.
Cum arată bradul de Crăciun de la Casa Albă
Bradul oficial de Crăciun a ajuns la Casa Albă luni, fiind transportat într-o trăsură trasă de cai, în cadrul unei ceremonii la care a participat Melania Trump. Pomul va deveni piesa centrală a decorațiunilor de sărbători de la reședința prezidențială. Sosirea acestuia marchează începutul pregătirilor pentru Crăciun, o tradiție anuală respectată la Casa Albă.
Grațierea curcanilor la reședința prezidențială
Tot joi, la Casa Albă, va avea loc și ceremonia anuală de grațiere a curcanilor. Anul acesta, protagoniștii ceremoniei sunt doi curcani din statul West Virginia, care au primit numele Freedom și Feathers. Pentru prima dată, americanii au avut posibilitatea să voteze online numele celor doi curcani, potrivit informațiilor publicate de Casa Albă. Tot prin vot online va fi ales și curcanul care va primi grațierea oficială în cadrul evenimentului.
Cu toate acestea, ambii curcani vor fi cruțați și nu vor ajunge pe masa de Ziua Recunoștinței. Reprezentanții Casei Albe au precizat, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni dimineață, că niciuna dintre păsări nu va fi sacrificată, chiar dacă numai unul va fi grațiat oficial în timpul ceremoniei.
Cum a început tradiția grațierii curcanilor la Casa Albă
National Turkey Federation i-a oferit primul curcan președintelui Harry S. Truman în 1947, cu ocazia Zilei Recunoștinței, conform Agerpres.
Un moment important în istoria acestei tradiții a avut loc în 1963, când președintele John F. Kennedy a decis să trimită un curcan înapoi la fermă, spunând: „Să-i cruțăm viața”.
Prima grațiere oficială a unui curcan la Casa Albă a fost acordată în 1989, de președintele George H. W. Bush. De atunci, ceremonia a devenit un eveniment anual asociat sărbătorii de Ziua Recunoștinței.
Video recomandate
Un tânăr de 26 de ani a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări și a salvat doi bătrâni, în Neamț. Spune că ar repeta gestul
Un tânăr de 26 de ani a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări și a salvat doi bătrâni, în Neamț. Spune că ar repeta gestul
Zeci de voluntari au mers 150 de kilometri pe Via Transilvanica. Ce schimbări au observat medicii în organismul lor
Donald Trump, parodiat la dineul anual al jurnaliștilor acreditați la Parlamentul din Ottawa
Românii ar putea da statul în judecată dacă se îmbolnăvesc din cauza poluării
Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani. A fost surprinsă ținându-și bebelușul în brațe
VIDEO cu momentul în care o rachetă a Ucrainei lovește podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia
Pitbull vine la UNTOLD 2027. Mr. Worldwide va urca pe scena festivalului de la Cluj-Napoca. Când va avea loc evenimentul
Cutremur cu magnitudinea 5,7 în România. S-a produs în Vrancea și a fost cel mai puternic din ultimii ani
Doi urși masivi, surprinși în timp ce își măsoară forțele la Ocolul Silvic Broșteni, în Suceava
Beyonce a stabilit un nou record în istoria premiilor Grammy. Este primul artist cu 100 de nominalizări
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit