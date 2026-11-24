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Prima-doamnă a Statelor Unite a ales o ținută elegantă, într-o combinație de alb și roșu, pentru evenimentul care marchează începutul pregătirilor de sărbători la reședința prezidențială. Bradul a fost adus cu o trăsură trasă de cai și va împodobi Casa Albă de Crăciun.

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se instaleze la Casa Albă. Bradul oficial de Crăciun a ajuns luni la reședința prezidențială din Washington, fiind adus într-o trăsură trasă de cai.

Ceremonia de primire a bradului de la Casa Albă

Cu această ocazie, Melania Trump a pozat în fața trăsurii care transporta bradul. Prima-doamnă a purtat o haină în carouri albe și roșii, într-o apariție care a marcat începutul pregătirilor pentru Crăciun la Casa Albă.

Ceremonia de primire a bradului are loc în apropierea Zilei Recunoștinței, sărbătorită joi în Statele Unite. Tradiția americană presupune ca această zi să fie marcată de o masă festivă în centrul căreia se află curcanul.

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Cum arată bradul de Crăciun de la Casa Albă

Bradul oficial de Crăciun a ajuns la Casa Albă luni, fiind transportat într-o trăsură trasă de cai, în cadrul unei ceremonii la care a participat Melania Trump. Pomul va deveni piesa centrală a decorațiunilor de sărbători de la reședința prezidențială. Sosirea acestuia marchează începutul pregătirilor pentru Crăciun, o tradiție anuală respectată la Casa Albă.

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Grațierea curcanilor la reședința prezidențială

Tot joi, la Casa Albă, va avea loc și ceremonia anuală de grațiere a curcanilor. Anul acesta, protagoniștii ceremoniei sunt doi curcani din statul West Virginia, care au primit numele Freedom și Feathers. Pentru prima dată, americanii au avut posibilitatea să voteze online numele celor doi curcani, potrivit informațiilor publicate de Casa Albă. Tot prin vot online va fi ales și curcanul care va primi grațierea oficială în cadrul evenimentului.

Cu toate acestea, ambii curcani vor fi cruțați și nu vor ajunge pe masa de Ziua Recunoștinței. Reprezentanții Casei Albe au precizat, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni dimineață, că niciuna dintre păsări nu va fi sacrificată, chiar dacă numai unul va fi grațiat oficial în timpul ceremoniei.

Cum a început tradiția grațierii curcanilor la Casa Albă

National Turkey Federation i-a oferit primul curcan președintelui Harry S. Truman în 1947, cu ocazia Zilei Recunoștinței, conform Agerpres.

Un moment important în istoria acestei tradiții a avut loc în 1963, când președintele John F. Kennedy a decis să trimită un curcan înapoi la fermă, spunând: „Să-i cruțăm viața”.

Prima grațiere oficială a unui curcan la Casa Albă a fost acordată în 1989, de președintele George H. W. Bush. De atunci, ceremonia a devenit un eveniment anual asociat sărbătorii de Ziua Recunoștinței.