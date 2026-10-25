Un tânăr a transformat 500 de dolari într-o afacere de succes. Cum a reușit să dea lovitura la 19 ani. VIDEO

În 2026, compania sa a continuat să crească, înregistrând venituri de 601.000 de dolari până în septembrie, potrivit The Economic Times.

Cum a transformat 500 de dolari într-o afacere de succes

Mike Satterlee a descoperit imprimarea 3D în liceu, iar în 2022 și-a cumpărat prima imprimantă. Ulterior, a început să producă accesorii pentru încălțăminte, înainte de a lansa o afacere specializată în accesorii pentru băuturi.

Succesul a venit în 2025, când un videoclip devenit viral pe Instagram, în care prezenta un produs numit Tactical Reloader, a generat un val de comenzi. În august, compania a înregistrat venituri de aproximativ 100.000 de dolari într-o singură lună.