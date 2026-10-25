Un tânăr a transformat 500 de dolari într-o afacere de succes. Cum a reușit să dea lovitura la 19 ani. VIDEO

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Captură video / Instagram

La doar 19 ani, un tânăr din New York a transformat o investiție de aproximativ 500 de dolari într-o afacere cu imprimare 3D care a generat venituri de 808.000 de dolari în 2025. 

autor
Mihaela Ivăncică

În 2026, compania sa a continuat să crească, înregistrând venituri de 601.000 de dolari până în septembrie, potrivit The Economic Times.

Cum a transformat 500 de dolari într-o afacere de succes

Mike Satterlee a descoperit imprimarea 3D în liceu, iar în 2022 și-a cumpărat prima imprimantă. Ulterior, a început să producă accesorii pentru încălțăminte, înainte de a lansa o afacere specializată în accesorii pentru băuturi.

Succesul a venit în 2025, când un videoclip devenit viral pe Instagram, în care prezenta un produs numit Tactical Reloader, a generat un val de comenzi. În august, compania a înregistrat venituri de aproximativ 100.000 de dolari într-o singură lună.

De la o singură imprimantă, tânărul a ajuns să opereze peste 160 de echipamente și să gestioneze sute de comenzi zilnic.

Deși afacerea sa generează venituri impresionante, Satterlee își alocă doar 500–1.500 de dolari pe lună pentru cheltuielile personale. Cea mai mare parte a banilor este reinvestită în echipamente și în extinderea companiei.

Printre obiectivele sale se numără diversificarea produselor și intrarea în magazinele tradiționale, pentru a transforma succesul obținut online într-o afacere stabilă pe termen lung.

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Sursa: The Economic Times

Etichete: afacere, new york, imprimanta 3d,

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