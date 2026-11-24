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O poveste care, după numeroase probe și provocări, se apropie de momentul decisiv: marea finală, acolo unde unul dintre concurenți va câștiga trofeul și marele premiu în valoare de 75.000 de euro.

Au mai rămas doar șapte pasionați de bucătărie în lupta pentru marele premiu: Andrei Bobelică, Belinda Liu, Adrian Zamfir (Taxi), Florina Grozavu, Roxana Iepan, Adrian Necula și Florin Candrea (Geani). Iar în această seară, aceștia vor avea parte de o provocare cu totul specială. „MasterChef se apropie de punctul de fierbere, și voi la fel. Ați muncit mult să ajungeți până aici, așa că bucurați-vă de victoria voastră. Vă vine sau nu să credeți, astăzi, deși suntem în platou, vă invităm într-o mică și inedită grădină. E o grădină adusă special pentru voi! În orice bucătărie, un ingredient valorează exact atât cât știe bucătarul să scoată din el. Astăzi, un astfel de ingredient poate decide dacă mai rămâneți sau nu la MasterChef, iar acest ingredient este morcovul”, le va spune Gina Pistol concurenților. Aceștia vor trebui să demonstreze că știu să valorifice toate calitățile acestui ingredient și să transforme morcovul într-un preparat demn de MasterChef.

Andrei Bobelică va intra în platou cu mâna în ghips, iar apariția lui nu va trece neobservată de Chefi. „Ce ai pățit, Bobelică?”, îl va întreba Chef Florin Dumitrescu, curios să afle cum a ajuns în situația asta. Concurentul va povesti că și-a fisurat un deget în timpul probei din Defileul Dunării, când a sărit pe placa de paddle pentru a recupera sarea: „Am sărit în Dunăre, la proba cu placa de paddle, să luăm sarea și, când am sărit cu mâna stângă, mi-am dat degetul peste cap. În momentul ăla a pocnit ceva, mai exact osul... M-am complicat”.

Accidentarea lui va deveni rapid motiv de glume în bucătărie. „Să înțeleg că sunteți bucuroși că pleacă Bobelică azi?”, îi va întreba Chef Cătălin Scărlătescu pe ceilalți concurenți. Răspunsul lui Taxi nu va întârzia: „Așa sperăm!”, va spune acesta.

Cine va reuși să transforme morcovul în ingredientul câștigător, cine va simți presiunea competiției mai mult ca niciodată, dar și cum va reuși Bobelică să gătească având mâna-n ghips? Aflăm în această seară, de la 20:30, pe PRO TV și VOYO!

MasterChef România – Prinde gustul competiției!