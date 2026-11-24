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De Ziua Națională a României, când PRO TV împlinește 31 de ani, cei de acasă se vor bucura de producții cu ediții speciale și povești care merită spuse. Dimineața începe cu Știrile PRO TV de la ora 07:00, prezentate de Andreea Marinescu și Mihai Dedu, iar Cristian Leonte va prezenta ediția specială dedicată paradei militare, în timp ce Cosmin Stan va transmite live de la Arcul de Triumf. Știrile PRO TV continuă cu Amalia Enache și Cristian Leonte, unde telespectatorii vor descoperi reportaje pregătite de echipa România, te iubesc!. Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu și Rareș Năstase aduc în fața publicului poveștile unor români de succes care, de-a lungul timpului, au reușit să schimbe comunități și să păstreze vii valorile țării. Seara, de la ora 19:00, Andreea Esca îi va aștepta pe cei de acasă la jurnalul principal al zilei.

Pe parcursul zilei de 1 Decembrie, telespectatorii se vor putea bucura de producții PRO TV care au pregătit ediții de sărbătoare pentru Ziua Națională. De la ora 14:00, Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel îi așteaptă pe cei de acasă la Zi de bine, România!, un program de patru ore dedicat oamenilor care ne fac să spunem cu mândrie că România este acasă. În platou vor fi invitați speciali, artiști îndrăgiți și personalități care vor intra într-o competiție spectaculoasă inspirată din cultura, obiceiurile și valorile românești, în timp ce reporterii vor transmite în direct din diferite regiuni ale țării, prezentând tradiții locale, inițiative frumoase și oameni deosebiți.

De la ora 18:00, Cosmin Seleși îi invită pe telespectatori să urmărească o ediție memorabilă Batem Palma? în care 26 de vedete vor intra în joc: „Avem două motive de sărbătoare: Ziua Națională și ziua în care PRO TV împlinește 31 de ani!”, spune prezentatorul emisiunii.

Sărbătoarea continuă, de la 20:30, în bucătăria MasterChef, cu o ediție specială în care gusturile copilăriei, voia bună și muzica se întâlnesc la aceeași masă. Vedete din mai multe domenii, actori, artiști, prezentatori și concurenți ai show-ului culinar se vor întrece în preparate tradiționale, vor încinge grătarele și le vor aduce chefilor bunătăți care le amintesc de acasă. Sărbătoarea va fi completată de momente artistice pregătite de: Loredana și Ionel Tudorache, Elena Gheorghe, Taraf de Caliu, Damian & Brothers și Lăutăresele.

De 1 Decembrie, Deschide spectacolul, deschide România, la PRO TV.