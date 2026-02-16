Între timp, Săptămâna Modei este în plină desfășurare la New York, unde vedete precum Julianne Hough și Nicole Scherzinger și-au făcut apariția la prezentarea de modă Alice+Olivia, potrivit People.

Sarah Jessica Parker a avut o apariție plină de eleganță la Balul Arara, alături de brandul de gin „Tanqueray”, la Rio de Janeiro, purtând o rochie semnată de designerul brazilian Isabela Capeto, pe 14 februarie.

Sarah Jessica Parker, mesaj emoționant după încheierea „And Just Like That”

Sarah Jessica Parker, actriţa care a întruchipat-o pe Carrie Bradshaw încă din 1998, şi-a luat adio de la acest rol într-o postare emoţionantă în social media.

Ce a declarat despre presonajul ei

„Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele profesionale timp de 27 de ani. Cred că am iubit-o cel mai mult dintre toate", a scris Parker pe Instagram. "Ştiu că alţii au iubit-o la fel ca mine. Au fost frustrări, condamnări şi susţineri. Simfonia tuturor acestor emoţii a fost cea mai mare coloană sonoră şi cel mai consecvent companion. Prin urmare, cea mai sentimentală şi profundă recunoştinţă şi datorie pe viaţă. Pentru voi toţi."

„Sunt mai bună în fiecare zi pentru că am petrecut-o cu voi. Va fi o veşnicie până voi uita. Vă mulţumesc tuturor. Vă iubesc atât de mult. Sper să iubiţi aceste două episoade finale la fel de mult ca noi toţi", a scris actriţa.