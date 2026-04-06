Potrivit rezultatelor centralizate de Mirro, deși subiectul este deja pe agenda publică, nivelul real de pregătire al companiile pe acest subiect rămâne scăzut. Datele arată un decalaj clar între nivelul de conștientizare și capacitatea reală de execuție: doar un sfert dintre companiile din România spun că înțeleg clar implicațiile Directivei, în timp ce restul au un nivel scăzut de înțelegere operațională.

În acest context, aproape jumătate dintre companii (49%) declară că nu au un responsabil clar pentru implementarea cerințelor privind transparența salarială, în timp ce 60% nu au structuri salariale bine definite, ceea ce face dificilă compararea rolurilor și analiza echității salariale.

Directiva Europeană cere justificarea diferențelor salariale cu criterii obiective, neutre din punct de vedere al genului, nu doar raportarea lor, însă, momentan, în România, nouă din zece organizații nu pot explica de ce există diferențe salariale între angajați pe roluri similare.

Datele cuprinse în studiu arată că, în România, companiile nu sunt nepăsătoare în fața Directivei UE, dar sunt, în mare parte, nepregătite.

Directiva UE prevede sancțiuni pentru companiile care nu respectă noile obligații

”În lipsa unui sistem coerent care să conecteze datele, procesele și deciziile, riscul nu este doar de întârziere, ci de neconformitate. Directiva prevede sancțiuni pentru companiile care nu respectă noile obligații, inclusiv amenzi și plata despăgubirilor către angajații afectați, ceea ce transformă conformitatea dintr-un exercițiu operațional într-un risc real de business. Pe măsură ce termenul limită se apropie, diferența nu va fi făcută de ce știu companiile despre directivă, ci de ce pot demonstra, cu date, în practică”, se menționează în cercetare.

Studiul a fost realizat pe baza datelor colectate de la 150 de companii din multiple industrii, active pe plan local.

