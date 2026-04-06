Donald Trump a spus că pilotul neidentificat se ascundea în munţi şi continua să urce pentru a îmbunătăţi şansele de recuperare. "A fost ca şi cum ai găsi un ac în carul cu fân", a spus Trump.

Sute de forţe americane au fost implicate în misiunea de căutare şi recuperare şi pentru a-i împiedica pe iranieni să-l găsească primii, a explicat el.

Directorul CIA, John Ratcliffe, care i s-a alăturat lui Trump la eveniment, a declarat că agenţia sa s-a angajat într-o "operaţiune de diversiune" pentru a-i convinge pe iranieni că pilotul se afla în altă parte.

Ratcliffe a declarat că sâmbătă dimineaţă CIA a primit confirmarea că "unul dintre cei mai buni şi mai curajoşi americani era în viaţă şi ascuns într-o crăpătură de munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu şi pentru CIA".

Pilotul, doborât vineri, a fost recuperat duminică dimineaţă.

"Într-o demonstraţie uluitoare de îndemânare şi precizie, capacitate letală şi forţă, armata americană a descins în zonă, zona reală, a atacat inamicul, l-a salvat pe ofiţerul blocat, a distrus toate ameninţările şi a părăsit teritoriul iranian fără a suferi victime de vreun fel", a spus Trump.

Hegseth a precizat că pilotul pierdut a folosit un transponder de urgenţă pentru a arăta unde se afla, iar primul său mesaj a fost: "Dumnezeu este bun".

SUA au dus toate avioanele sale de război din Golf în operațiunea de salvare a pilotului

Trump a explicat de asemenea că peste 170 de aeronave militare au fost implicate în salvarea celor doi piloţi americani din Iran în weekendul trecut.

Prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave, a declarat preşedintele SUA, în timp ce a doua a implicat 155 de aeronave. "Le-am dus pe toate acolo", a adăugat el.

Trump a precizat că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip şi a trebuit ca ele să fie distruse.

Totodată, el a ameninţat o instituţie media americană, pe care nu a numit-o, după scurgeri de informaţii despre căutarea pilotului american pierdut în Iran.

Iranienii "nu ştiau că cineva dispăruse până când informaţiile nu au fost divulgate", a declarat preşedintele SUA

El a explicat că va contacta instituţia media şi va cere dezvăluirea identităţii sursei care a oferit informaţia, ameninţând cu închisoarea dacă nu se va întâmpla acest lucru.