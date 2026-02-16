Totul este gândit să ne țină captivi în ecrane cât mai multe ore, spun cei care cercetează acum giganții din tehnologie.

Discuția nu este nouă și încă nu ne confirmă neapărat că rețelele de socializare creează sau nu dependență, dar deja sunt tot mai multe semnale de acolo. Atât autoritățile din Statele Unite, cât și Comisia Europeană acuză TikTok că creează dependență.

Este vreun fundamant, există o bază prin care aceste companii sunt vinovate de ceea ce se spune?

”Există o mulțime de studii care nu sunt adunate toate la un loc, nu există un studiu mare ca să ne spună lucrul ăsta. Dar avem o grămadă de studii mici, individuale, făcute în SUA, în Europa, care ne arată că există impact direct pe sănătatea mentală, în special pe capacitatea mea de a fi atent la lucruri, pe zona de focus și cu un impact extrem de dur pentru copiii între 8 și 13 ani și adolescenți. De aceea există această mișcare foarte puternică”, explică Alexandru Cojocaru, psihoterapeut.

