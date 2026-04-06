Medicii analizează toate variantele, ca să îl salveze. Duminică noapte, la Spitalul Universitar a ajuns și fiul său, Răzvan.

Sunt aproape 48 de ore de când Mircea Lucescu este la terapie intensivă.

Corespondent Știrile ProTV: „O comisie multidisciplinară s-a întrunit la Spitalul Universitar pentru a stabili pașii ce urmează a fi făcuți în ceea ce privește tratamentul pentru Mircea Lucescu. Vorbim de medici cardiologi și cardiologi intervenționiști, medici de terapie intensivă, hematologi, care încearcă să ia cea mai bună decizie”.

Toată familia este alături de fostul selecționer în aceste momente dificile. Noaptea trecută, Răzvan, singurul băiat al lui Mircea Lucescu, a ajuns în țară cu un avion privat, imediat după încheierea meciului susținut de echipa sa, PAOK Salonic. Însoțit de mamă și de fiul său, a mers direct la spital ca să își vadă tatăl.

Răzvan Lucescu: „E o situație grea și vă rog încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să vă explice”.

Mihai Stoichiță, director tehnic al Federației Române de Fotbal, l-a vizitat din nou pe fostul selecționer.

Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF: „La fel ca și duminică, stabil. E în continuare la terapie intensivă. Să sperăm că își va reveni. Eu sunt optimist de felul meu, dar trebuie să mă rog la Dumnezeu și să mă încred în el”.

În paralel, curg mesajele de încurajare pe rețelele sociale.

„Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători. Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar. Și știu că o faci cu același curaj cu care ne-ai învățat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea”, a scris Ionuț Lupescu, căruia Lucescu i-a fost antrenor.

Simona Halep a postat și ea mesajul de susținere al echipei naționale de fotbal și a scris că este cu tot sufletul alături de Lucescu.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat sâmbătă spre duminică. A avut aritmii și inițial medicii au reușit să-l stabilizeze, însă în cursul nopții nu a mai răspuns la tratament. A intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitat. Doctorii au decis atunci să îl transfere în secția de anestezie și terapie intensivă.

Cu doar o zi înainte, vineri, chiar înainte să fie externat, Lucescu a suferit un infarct, observat la electrocardiogramă și confirmat în urma unei coronarografii. Medicii i-au montat imediat un stent.

Toate aceste complicații vin pe fondul altor probleme grave de sănătate pe care le are Mircea Lucescu.

Spitalul Universitar, noi informaţii despre Mircea Lucescu

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti vin cu noi date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu şi anunţă că iau în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive.

Potrivit reprezentanţilor SUUB, pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, iar în cursul zilei de marţi starea pacientului va fi reevaluată.

„În cursul zilei de astăzi (n.r. - luni) a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, afirmă sursa citată.