Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace au alocat deja miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, precum și un personal de mii de oameni unei forțe de stabilizare autorizate de ONU, scrie Deutsche Welle.

Donald Trump a declarat astfel că statele membre ale așa-numitului său „Consiliu al Păcii” au promis peste 5 miliarde de dolari (4,2 miliarde de euro) pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Gaza.

Într-o postare de duminică pe platforma sa Truth Social, președintele american a anunțat că va dezvălui oficial angajamentele la reuniunea consiliului de la Washington, de joi, 19 februarie. Se așteaptă ca evenimentul să atragă delegații din peste 20 de țări, inclusiv șefi de stat.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va merge la prima reuniune a Consiliului Păcii, unde va reprezenta România în calitate însă de observator, și nu de membră a noii structuri înființate de Trump. Giorgia Meloni, cel mai important lider din Uniunea Europeană apropiat de Trump, a anunțat, de asemenea, că nici Italia nu se va alătura Consiliului Păcii decât în calitate de observator.

Reconstrucția Gazei se așteaptă să coste 70 de miliarde de dolari, conform estimărilor Națiunilor Unite, Băncii Mondiale și Uniunii Europene, după mai bine de doi ani de război.

Indonezia, prima țară care confirmă oficial că trimite trupe de menținere a păcii în Gaza

Încetarea focului din 10 octombrie, mediată de SUA, prevede crearea unei forțe internaționale armate care să asigure securitatea și să dezarmeze Hamas, însă puține națiuni și-au exprimat interesul.

Trump a scris că statele membre ale consiliului au angajat mii de militari în forța internațională de stabilizare și poliție autorizată de ONU din enclava palestiniană, numind consiliul „cel mai important organism internațional din istorie”. Nu a menționat ce țări intenționează să contribuie la acest plan.

Indonezia a confirmat însă duminică că până la 8.000 de soldați de-ai săi vor fi gata până la sfârșitul lunii iunie pentru o posibilă misiune de pace și umanitară în Gaza, acesta fiind primul angajament concret față de forța propusă de Trump.

Trump îndeamnă Hamas să se dezarmeze

Trump îndeamnă, de asemenea, Hamas să continue cu dezarmarea completă în cadrul planului său postbelic pentru Gaza.

„Foarte important, Hamas trebuie să își respecte angajamentul față de demilitarizarea completă și imediată”, a scris el în postarea sa din Truth Social.

Dezarmarea este o parte importantă a celei de-a doua faze a planului de încetare a focului mediat de SUA, care a fost convenit în octombrie 2025 între Israel și Hamas. Acest plan își propune să pună capăt conflictului care a început după ce Hamas a atacat Israelul în octombrie 2023.

A doua fază prevede retragerea treptată a forțelor israeliene din Gaza și dezarmarea Hamas. O forță internațională de stabilizare va fi desfășurată pentru a asigura securitatea.

Deși Hamas a indicat că ar putea lua în considerare predarea armelor sale unei viitoare autorități guvernamentale palestiniene, a afirmat în repetate rânduri că dezarmarea este o linie roșie.

Ambele părți se acuză reciproc zilnic de încălcări ale armistițiului. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, trupele israeliene au ucis peste 590 de palestinieni în teritoriu de la începutul armistițiului. În aceeași perioadă, Israelul a raportat că patru dintre soldații săi au fost uciși de militanți palestinieni.