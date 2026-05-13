Chiriile, energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri, în timp ce alimente de bază precum cafeaua, ouăle și carnea continuă să pună presiune pe bugetele românilor.

• La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 10,97%, la pâine, 8,96%, și la fructe proaspete, 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,93%), la ulei (6,00%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Există și reduceri de preț în aprilie comparativ cu aprilie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,70%), la fasole boabe și alte leguminoase (-4,33%), la făină (-4,38%) și mălai (-3,06%).

• Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din aprilie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină, cu 22,42%, și la motorină, cu 32,68%. Energia termică s-a majorat cu 10,7%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%. Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în aprilie cu 4,37%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,5%. În perioada aprilie 2026 - aprilie 2025, preţul gazelor a crescut cu 6,38%.

• În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate cele de igienă și cosmetică, cu 15,07%, și cele de apă, canal și salubritate, cu 15,05%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,65%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,66%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,56%, iar cel interurban rutier cu 11,11%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 4,69%. Comparativ cu luna martie 2026 însă, tariful transportului aerian s-a majorat cu 27,58%, în special ca urmare a majorării tarifelor la combustibili. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în aprilie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,92%.