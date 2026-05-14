În raportul său lunar, agenția a arătat că oferta globală de petrol a scăzut cu încă 1,8 milioane de barili pe zi în aprilie, ceea ce ridică pierderile totale la 12,8 milioane de barili pe zi de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, la finalul lunii februarie.

„La mai bine de zece săptămâni de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pierderile de aprovizionare din Strâmtoarea Ormuz epuizează stocurile globale de petrol într-un ritm record”, a transmis AIE.

Cotația petrolului Brent s-a menținut miercuri în jurul nivelului de 107 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a depășit 101 dolari pe baril.

Agenția avertizează că prețurile ridicate și încetinirea economiei globale încep să afecteze cererea de combustibili, estimând o reducere a consumului mondial de petrol cu aproximativ 420.000 de barili pe zi până la sfârșitul lui 2026.

Cele mai afectate sectoare sunt petrochimia și aviația, însă AIE spune că impactul se va extinde treptat și asupra altor industrii și consumatori, pe fondul costurilor energetice ridicate.

Morgan Stanley estimează că piața petrolului ar putea pierde încă un miliard de barili pe parcursul lui 2026, din cauza timpului necesar pentru repornirea câmpurilor petroliere, repararea rafinăriilor și reorganizarea transportului maritim.

AIE avertizează că, în pofida scăderii cererii, piața petrolului va rămâne în deficit până la finalul anului.

În încercarea de a limita efectele crizei, statele OPEC+ au anunțat noi creșteri moderate ale producției, după ieșirea Emiratelor Arabe Unite din organizație, la începutul lunii mai.