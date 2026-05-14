"A ieşit doamna preşedintă a Curţii Constituţionale şi a spus motivele pentru care a anulat alegerea preşedintelui. Erau legate de finanţare, de influenţe şi aşa mai departe. Nimic legat de ruşi. Nimic. Deci, şi nu întâmplător a ieşit preşedinta Curţii Constituţionale, a ieşit ca să ia de pe fruntea Curţii Constituţionale anatema că în baza unui raport al serviciilor au fost anulate alegerile. Nu. Se pare că noi nu l-am primit. Pur şi simplu ne-a anunţat din motive constituţionale a anulat", a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la TVR Info.

Întrebat dacă acest raport ar trebui să vină de la preşedinte care l-a şi promis la învestitură, Băsescu a declarat că a fost o mare greşeală.

"Mare greşeală. Eu am spus tot timpul că nu e treaba lui. Dacă eram în locul dânsului - şi nu prea îmi place să mă substitui, dar am mai spus-o, aşa că o mai spun o dată - chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din şedinţa în care s-a dezbătut problema cu raportul serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenţii a membrilor CSAT. Şi le dădeam cu opis şi sub semnătură procurorului general, domnul procuror general, ia vezi tu dacă e ceva aici. Ce vă spun eu însă cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmboviţeană", a declarat Băsescu.

Fostul şef al statului a adăugat că actualul preşedinte trebuie să închidă subiectul anulării alegerilor prezidenţiale.

"Trebuie să închidă subiectul. Să închidă spunând «Nu avem probe, sau avem probe, sau am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General». Nu-i treaba preşedintelui", a mai declarat Băsescu.

”Rușii, în ticăloșia lor, au jucat-o propagandistic”

Acesta a adăugat că "preşedintele României nu are atribuţiuni în a constata legalitatea alegerilor": "Va trebui să găsească o soluţie pentru că mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicaţi ruşii. A, ruşii, în ticăloşia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic cu doamna Zaharova, cu toată lumea, făceau declaraţii, plus oamenii de influenţă pe care îi au în presă, societatea civilă, toţi o ţineau cu ruşii cum ne-au furat preşedintele. Nu, ni l-am furat noi. Şi nu e prima dată.

Acesta a adăugat: "Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri".

"Le-am trăit, le-am simţit pe pielea mea. Mi-aduc aminte alegerile din 2009 când nu ştiau cum să falsifice rezultatul să nu câştig eu alegerile, dă-i că-s furate voturi, că se renumărăm, s-au renumărat. Până la urmă le-am câştigat", a mai declarat Băsescu.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 au fost anulate, după desecretizarea unor documente din cadrul CSAT, invocându-se, între altele, influenţe statale.