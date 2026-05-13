Sushi Toro, un restaurant din Gelves, în regiunea Sevilla din Spania, a atras atenția după ce a decis să perceapă o taxă suplimentară persoanelor care ajung să se simtă rău în incintă din cauza excesului de mâncare. Se pare că localul s-a confruntat în ultimele luni cu numeroase incidente de acest fel și a decis să ia măsuri, potrivit Oddity Central.

„Dacă un client se simte rău ca urmare a faptului că a mâncat prea mult, restaurantul își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară pentru acoperirea daunelor”, se arată într-un anunț afișat de Sushi Toro.

Restaurantul spaniol a explicat că numărul tot mai mare de incidente afectează ceilalți clienți, serviciile, administrarea și igiena localului, astfel că introducerea taxei a fost considerată singura soluție pentru a descuraja excesele alimentare.

„Muncim din greu pentru a onora comenzile la timp și pentru a menține o igienă corespunzătoare”, a transmis conducerea Sushi Toro. „De aceea, cerem colaborarea clienților, deoarece această situație îi afectează și pe ceilalți oameni care mănâncă în restaurant.”

Nu este clar cât trebuie să plătească exact clienții care ajung să se simtă rău la Sushi Toro, însă bufetul restaurantului costă între 16,90 euro și 23,90 euro, în funcție de ziua săptămânii și de intervalul orar.