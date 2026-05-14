Distracția le dă, însă, bătăi de cap autorităților locale, nemulțumite că oamenii sapă gropi prin parcuri și nu le astupă la loc.

Undeva în San Francisco, îngropat la jumătate de metru adâncime, se află un cufăr plin cu monede de un dolar - 10 mii la număr. A fost ascuns pe o rază de 11 kilometri, în jurul primăriei.

Organizatorii vor să rămână anonimi, dar își țin fanii la curent cu indicii postate pe internet. Este al doilea an când pun la cale o astfel de aventură. Comoara din 2025 a fost găsită în doar 11 ore. Acum, premiul se caută deja de două săptămâni.

În schimb, au apărut plângeri din partea grădinarilor și a celor care merg în parcuri, din cauza gropilor săpate peste tot.

Daniel Montes, departamentul de recreere și parcuri din San Francisco: „Încă evaluăm pagubele și încercăm să vedem ce reparații sunt necesare."

J.R. Stone, reporter: „Aici, în parcul Ina Coolbrith din San Francisco, la doar câțiva pași de intrare, se vede clar că cineva a săpat. Se observă golul de lângă această piatră. În același parc, pare că cineva a mutat și această piatră. Și aici, în Washington Square Park, e o altă groapă, semn clar că cineva a căutat comoara. Nu trebuie să mergi foarte mult, că vezi încă o groapă.”

Alana Ziegler, căutătoare de comori: „Sunt flori frumoase aici. Cine ar vrea să distrugă un parc? Dar, pentru 10.000 de dolari...”

Deși situația pare amuzantă, chiar și organizatorii le cer participanților să astupe gropile și să nu distrugă infrastructura.

La rândul lor, autoritățile spun că oricine vrea să sape trebuie să obțină mai întâi un permis, care costă câteva sute de dolari. Cât despre comoară, aceasta ar cântări aproximativ 68 de kilograme, iar indiciile pentru găsirea ei sunt ascunse într-o poezie.