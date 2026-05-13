Postarea făcută de Metallica cu puțin timp înaintea concertului de la București | FOTO

A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
Legendara trupă heavy metal Metallica concertează, miercuri (13 mai), pe Arena Națională din București.

Cu puțin timp înainte ca porțile Arenei Naționale să se deschidă pentru fanii Metallica, celebra trupă americană a postat o ilustrație spectaculoasă pe rețelele de socializare, specială pentru români. (FOTO JOS)

Metallica revine pentru al cincilea concert la Bucureşti, miercuri, aducând o producţie spectaculoasă care face parte din M72 World Tour, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională. Trupele care vor cânta în deschidere sunt Gojira şi Knocked Loose. Biletele sunt sold-out.

În cadrul acestui turneu, renumitul "snake pit" va fi amplasat chiar în centrul scenei. Spectatorii care au bilet în "snake pit" devin parte integrantă a spectacolului şi se vor bucura să fie aproape de trupă.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani şi a fost apreciată de presa internaţională ca "o experienţă care dă un nou sens vieţii" (Billboard), "indiscutabil epic" (Metal Hammer), "un spectacol care te lasă fără cuvinte" (Detroit News), "triumfător" (Kerrang!) şi "cea mai puternică şi intensă variantă Metallica din ultimii ani" (Los Angeles Times).

Turneul european al formaţiei a început la Atena, pe 11 mai, pe Stadionul Olimpic OAKA. Cei aproape 85.000 de spectatori au fost surprinşi atunci când Kirk Hammett şi Robert Trujillo au interpretat "Zorba's Dance", celebra compoziţie semnată de Mikis Theodorakis.

Aşa cum obişnuieşte, Metallica va dona o parte din veniturile obţinute din fiecare bilet vândut organizaţiilor caritabile locale prin intermediul fundaţiei trupei, All Within My Hands. Înfiinţată în 2017 pentru a sprijini comunităţile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundaţia a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceştia, 11,4 milioane au fost direcţionaţi către programe de educaţie profesională şi tehnică, inclusiv iniţiativa inovatoare Metallica Scholars, ajunsă la a şaptea ediţie, peste 7,4 milioane au fost alocate combaterii insecurităţii alimentare, iar peste 4,7 milioane au susţinut eforturi de intervenţie în caz de dezastre.

În 2019, Metallica a concertat la Bucureşti, parte din "World Wired Tour", şi a donat 250.000 de euro, bani obţinuţi din vânzarea biletelor, Asociaţiei Dăruieşte Viaţă pentru construirea primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România.

Program

Accesul se va face în jurul orei 16.00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18.00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19.00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20.30.

Acces

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziţionate de pe: Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro şi iaBilet.ro. Accesul nu va fi permis cu bilete achiziţionate din alte surse.

Harta de acces de pe bilet indică zona prin care veţi face accesul în zona stadionului, precum şi poziţionarea sectorului.Accesul se va face prin:• Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)• Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)• Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic şi se face doar pe răspunderea părinţilor.

Obiecte interzise

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute cu beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete şi skateboards.

Obiecte permise

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile goale de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Restricţii de circulaţie începând cu ora 15.00

Şase linii de transport în comun vor fi deviate temporar, miercuri, 13 mai, iar alte cinci linii vor avea un program de funcţionare prelungit, în ziua concertului legendarei trupe rock Metallica de la Arena Naţională din Bucureşti.

După încheierea concertului, liniile 1, 10, 85, 104 şi 143 vor funcţiona astfel:

- 6 tramvaie de pe linia 1 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

- 6 tramvaie de pe linia 10 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

- 6 troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 10 minute;

- 10 autobuze de pe linia 104 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 6 minute;

- 4 autobuze de pe linia 143 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 15 minute.

Formaţia Metallica a fost înfiinţată la 28 octombrie 1981, în Los Angeles, de toboşarul Lars Ulrich şi chitaristul şi vocalistul James Hetfield, în urma unui anunţ apărut în ziarul Recycler. Din prima formulă a trupei au mai făcut parte Ron McGovney (bas) şi Dave Mustaine (chitară). Numele Metallica a fost sugerat de un apropiat al celor patru, Ron Quintana.

În 1983, Cliff Burton s-a alăturat grupului, înlocuindu-l pe Ron McGovney, iar locul lui Dave Mustaine a fost luat de Kirk Hammett. În acelaşi an, formaţia a înregistrat primul album, "Kill 'Em All", la New York. În 1986, Cliff Burton a murit într-un accident în care a fost implicată întreaga formaţie, iar în acelaşi an Jason Newsted s-a alăturat trupei până în 2001.

Metallica a lansat 11 albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Printre cele mai apreciate de critică şi public se numără "Kill 'Em All" (1983), "Ride the Lightning" (1984), "Master of Puppets" (1986), "...And Justice for All" (1988) şi "Metallica" (1991). Cu melodii precum "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" şi "Sad But True", "The Black Album" a fost vândut în peste 30 de milioane de exemplare în lume. În prezent, Metallica este formată din James Hetfield (voce, chitară), Kirk Hammett (chitară), Robert Trujillo (bas) şi Lars Ulrich (tobe). Trupa a câştigat zece premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2009.

