Timp de aproape două săptămâni, capitala Moldovei găzduiește peste 700 de expoziții, concerte, instalații și spectacole, cu peste 1.200 de artiști din țară și străinătate.

Odată cu lăsarea întunericului, o instalație luminoasă a prins viață în Piața Palatului Culturii. Creația poate fi văzută până la finalul festivalului. În Piața Unirii, trecătorii au fost atrași de acest circuit cu pereți roz și oglinzi.

Femeie: „Foarte interesantă, îți dă o stare de bine, îți vine să zâmbești tot timpul când vezi atâta roz în jur”.

Lucrarea aparține unei arhitecte românce, care și-a dorit să creeze un traseu al fericirii. Într-o galerie de artă, vizitatorii interacționează cu o plantă conectată la un sistem cu electrozi. Fiecare atingere provoacă un sunet, care pare să vină chiar de la plantă.

Andrei Cozlac, artist: „Dăm o voce reală plantei. Să întărească relația dintre om și natură.”

Bărbat: „Când te apropii de plantă simți că te conectezi cu natura și e super nice.”

În Palatul Culturii, vizitatorii pot admira o instalație înaltă de peste 6 metri, creație a unui arhitect român.

Marian Pălie, curator expoziție: „Este ca o formă de zig-zag. Orice vizitator care vine în această expoziție poate găsi ceva care să-l amuze, să-l fascineze, să-l șocheze sau să-l emoționeze.”

Tema festivalului este „bucuria”, iar organizatorii pun accent pe noile generații de artiști. Peste 60% dintre participanți sunt tineri creatori.

Irina Schrotter, fondator Romanian Creative Week: „Am căutat cu atenție și în toată țara, și în diaspora, să găsim tinerii pe care noi îi considerăm cei mai talentați și cei mai de viitor."

Manuel Liñán, considerat unul dintre cei mai buni dansatori de flamenco ai Spaniei, va pune în scenă spectacolul „Muerta de Amor”. Evenimentul se încheie săptămâna viitoare, cu defilări de modă la Romanian Fashion Week.