Alexandru este căutat de sute de oameni - voluntari, polițiști, salvamontiști, jandarmi - inclusiv cu drone, câini de urmă și cu elicopterul.

Zona în care s-a pierdut copilul este împădurită și populată de animale sălbatice. Salvatorii au depistat, cu camerele de termo-viziune, urși și mistreți.

În plus, a plouat mult, iar temperatura a scăzut considerabil.

Cei peste 450 de oameni implicați în căutarea băiatului au fost împărțiți în echipe.

Elicopterele au făcut pauză cât să alimenteze și apoi au măturat văzduhul ore-n șir, până la căderea întunericului.

A fost verificată fiecare gospodărie, de la magazii, până la pivnițe și podurile caselor.

Localnicii s-au implicat și ei.

„M-am dus între străzi, m-am uitat la râu, m-am dus în sus, m-am dus în jos, m-am uitat sub copaci.”

„Aseară am fost, am dat ture cu ATV-ul, că-s șchiop de un picior și nu pot să merg prea mult. Sper să dea Dumnezeu să-l găsească.”

Au venit voluntari și din alte zone.

„În primul rând suntem și noi părinți. Am văzut pe social media și împreună cu câțiva prieteni am venit să facem tot ce e posibil. Am periat pădurea care ne-a fost indicată.”

„Am terminat orele la job și am zis să dau o mână de ajutor, mai ales că am și ATV la dispoziție.”

Cei care nu au putut participa la căutări au adus mâncare și băuturi calde pentru ceilalți.

Băiețelul era cu tatăl lui, la ferma de animale a familiei. Înainte să dispară, se juca, în timp ce părintele lucra la un gard.

TOMA ZERESTEA, tatăl copilului: „Băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. S-a dus puțin mai în față, a luat curba. Când m-am dus după el, nu l-am mai văzut. L-am strigat, a intrat prin tufe, nu l-am mai văzut.”

Locul dispariției se află la marginea pădurii, lângă satul Sebeșul de Jos. În zonă sunt doar câteva ferme răsfirate, iar terenul este accidentat și greu de străbătut.

Copilul răspunde mai greu la chemări și comunică puțin cu necunoscuții, pentru că acasă vorbea numai în engleză, după cum spune tatăl său. Mama lui provine din Columbia. Acolo și-a cunoscut și soțul. Împreună au decis să se stabilească în România și să trăiască la țară, aproape de natură.

La momentul dispariției, Alexandru purta bluză albastră, pantaloni gri și adidași albi, din pânză. Copilul nu are semne particulare. Cei care îl văd sau au informații despre el sunt rugați să sune la 112 ori să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.